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«Сетере ПДФ Редактор» включен в реестр отечественного ПО

На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 февраля 2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 31 января 2025 №58пр Программа для ЭВМ «Программный комплекс «Сетере ПДФ Редактор» включена в реестр отечественного ПО (запись в реестре №26389 от 12 февраля 2025). Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2024682456 от 23 сентября 2024 г.

Программный комплекс «Сетере ПДФ Редактор» позволяет выполнять основные операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, конвертировать в другие форматы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом «ПДФ Редактора» перед существующими аналогами является наличие встроенного модуля сравнения документов.

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«Включение программного комплекса «Сетере ПДФ Редактор» в реестр отечественного программного обеспечения – важное достижение для нас, которое подтверждает нашу миссию: разрабатывать качественные и эффективные продукты для российских пользователей, соответствующие требованиям рынка и основанные на современных технологиях. В настоящее время есть много нареканий к качеству новых отечественных программных продуктов, но не стоит забывать о том, что многие из них начали разрабатываться российскими вендорами на собственные средства и в кратчайшие сроки после ухода из России мировых корпораций. От идеи создания собственного «ПДФ Редактора» как альтернативы Adobe Acrobat для пользователей российских операционных систем до первых пилотных проектов у реальных заказчиков прошло немного времени, за которое наша команда создала продукт, используя собственные технологии», – отметил генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.

Подтверждена совместимость ПК «Сетере ПДФ Редактор» с актуальными версиями основных операционных систем: Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт Рабочая станция». Новый релиз базовой версии «ПДФ Редактора» будет доступен всем пользователям для ознакомления и тестирования после 20 февраля 2025. Заказать лицензии на использование ПК «Сетере ПДФ Редактор» можно у наших партнеров или по запросу в отдел продаж SETERE Group.

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