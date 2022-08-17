Российский разработчик выложил ПО для видеоконференций в бесплатный бизнес-доступ

TrueConf предоставит российским компаниям бесплатный программный ВКС-сервер. К нему можно будет подключить до 100 устройств. На российском ВКС-рынке не впервые предоставляют подобные решения бесплатно, однако обычно срок таких лицензий ограничивается пробным периодом. TrueConf обещает предоставлять бесплатный сервер бессрочно. Однако конкуренты не верят в бесплатные лицензии и видят в этом только pr-ход.



Бесплатная ВКС

Как стало известно CNews, TrueConf бесплатно предоставит российским компаниям свой программный сервер для видеоконференцсвязи (ВКС). Срок пользовательских лицензий будет неограниченным. Об этом CNews рассказали представители TrueConf.

Решение Trueconf MCU (Multipoint Control Unit — сервер многоточечной конференции) позволит отечественным компаниям проводить видеоконференций с подключением аппаратных ВКС-терминалов, в том числе производства Cisco, Poly и др.

Бесплатную ВКС можно будет установить на 100 ВКС-терминалов. Одновременно пользователь сможет проводить до четырех видеоконференций. При этом, как утверждает разработчик, ограничений по времени конференций нет.

Сервер будет предоставляться «с целью поддержки российских компаний в условиях санкций и отказа от зарубежных продуктов», заверяют в компании. Для использования сервера обращаться в отделы продаж и технической поддержки TrueConf не нужно, продукт будет доступен для прямого скачивания.

Подробнее о сервере

Trueconf MCU предназначен для замены иностранных MCU и объединения аппаратных SIP/H.323-терминалов, а также масштабирования существующей в организации ВКС-сети. С помощью сервера в конференции можно объединить до 150 точек (до 256 при каскадировании) — переговорных комнат и ВКС-терминалов, а также браузеров, отмечают в компании.

TrueConf бесплатно и бессрочно раздаст каждой компании по 100 лицензий на ВКС

«Решение обеспечивает проведение защищенных онлайн-встреч с поддержкой синхроперевода и гибкого управления видеораскладками, камерами и микрофонами ВКС-терминалов, а также трансляцией видеофайлов, презентаций и другого контента», — подчеркивают в TrueConf.

Trueconf MCU работает на процессорах Intel и AMD, а также на российской платформе «Эльбрус». Сервер совместим с ОС Astra Linux, «Альт» и Debian. Решение включено в реестр российского ПО при Минцифры.

О создании данного сервера CNews подробно писал в июне 2020 г. Одним из заказчиков такой системы выступает производитель ценных бумаг и денежной продукции «Гознак».

Конкуренты не верят в бесплатные лицензии

Предложение Trueconf на рынке не единственное. Разработчик VideoMost, компания Spirit начала раздавать бесплатный ВКС-сервер с весны 2020 г. По словам представителей компании, данное предложение оказалось востребованным.

«Все желающие могут бесплатно пользоваться облачным сервисом SaaS VideoMost на 100 участников в видеоконференции с инструментами для совместной работы коллектива, — рассказали CNews представители Spirit. — Или альтернативно и дополнительно воспользоваться бесплатным сервером VideoMost, в том числе с подключением SIP-абонентов с терминалов Cisco, Poly и др.».

Однако решение Spirit не является бессрочным, а предоставляется на пробный период, который в стандартном случае составляет три месяца.

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Помимо Spirit, IVA Technologies в начале весны 2022 г. анонсировала программу поддержки российских компаний, в рамках которой бесплатно предоставляет лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Ее срок также ограничен тремя месяцами, и она предоставляется для 50 одновременных пользователей.

«Глобально мы не верим в бесплатные сервисы, и на наш взгляд, клиенты тоже, так как у любого сервиса должна быть поддержка и развитие, — рассказал CNews генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский. — Решения ВКС весьма чувствительны для бизнес-процессов и требуют глубокой интеграции в ИТ-ландшафт организации и корпоративной системы безопасности».

«Сейчас российский рынок ВКС находится в стадии ужесточившейся конкуренции между отечественными разработчиками, — рассказал CNews заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый. — Каждый вендор пытается импортозаместить ушедшие западные решения доступным ему способом, в первую очередь в войну вступает маркетинг и громкие заявления, и только во вторую — честный технологический поединок и конкуренция именно разработок».

Источник CNews на ВКС-рынке выдвинул несколько версий стратегии Trueconf. «Возможно они больше не хотят эту разработку развивать, именно MCU (достаточно дорогая история и возможно у них она не очень получается и идет технологически), и чтобы другим разработчикам немного жизнь испортить, и в тоже время заявить о себе в нужном ключе, выложили MCU в таком формате бесплатном», — отмечает он.

Источник также предположил, что компания решила «встряхнуть» конкурентов, особенно IVA Technologies. По другой версии, спрос на Trueconf MCU оказался низким и несопоставимым с затратами на разработку, поэтому в компании решили его использовать для продвижения.

Расстановка сил на ВКС-рынке

Согласно исследованию CNews, сегодня на долю российских ВКС-решений приходится от 20% до 30% рынка, при этом спрос на отечественные разработки за последнее время вырос в разы и составил 90% всех новых закупок ВКС.

По итогам 2021 г. лидером рейтинга стал Rubytech, компания заработала на проектах по внедрению ВКС 995 млн руб. На втором месте Webinar Group, предлагающая собственное решение Webinar Meetings, которое позиционируется как отечественный «убийца» Zoom. В 2021 г. компания заработала 923 млн руб. В июле 2022 г. компанию купил оператор связи МТС.

На третьем месте вышеупомянутый отечественный разработчик TrueConf. По данным ФНС, его выручка в 2021 г. увеличилась на 7,6% до 795 млн руб.