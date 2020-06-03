Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

ВКС-сервер на «Эльбрусах»

Как стало известно CNews, компания Trueconf совместно с МЦСТ и «Базальт СПО» создали первую серийную систему видеоконференцсвязи (ВКС), построенную на полностью отечественных платформах — процессорах «Эльбрус», программном обеспечении Trueconf MCU и операционной системе семейства «Альт».

В ядре ВКС-решения находится классический программный транскодирующий сервер для многоточечных видеоконференций — Trueconf MCU (Multipoint Control Unit), рассказали CNews в компании. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) ВКС функционирует под управлением специального дистрибутива Linux — операционной системы «Альт сервер» компании «Базальт СПО». Эта ОС работает в основном режиме процессора — двоичных кодах «Эльбрус», и служит для хранения и передачи информации в защищенной программной среде в режиме круглосуточной эксплуатации.

Trueconf вместе с МЦСТ готовы предложить заказчикам ПАК «под ключ». Если у заказчика уже есть платформа «Эльбрус», и она соответствует системным требованиям, специалисты компании помогут установить на нее MCU. Выкладывать специальную сборку MCU в свободный доступ Trueconf на данном этапе не планирует.

В компании также рассказали, что на новую ВКС-систему есть спрос среди правительственных и иных организаций с высокими требованиями к безопасности данных. В разговоре с CNews представитель Trueconf упомянул недавно завершенный проект для одной из таких организаций «достаточно крупного размера», однако отказался раскрывать детали.

Подробнее о компонентах ПАКа

ПО Trueconf MCU развернуто на четырехпроцессорном сервере на базе чипов «Эльбрус-8С», разработанных МЦСТ и ИНЭУМ им. Брука. Решение Trueconf оптимизировано и работает с набором инструкций процессоров «Эльбрус» в полностью нативном режиме, что обеспечивает видеосвязь в режиме высокой четкости и повышенную производительность по сравнению с режимом бинарной трансляции, отмечают в Trueconf.

Программный сервер Trueconf MCU совместим c любым оборудованием, которое работает по протоколам H.323 и SIP, в том числе с Trueconf Group, а также с терминалами Cisco, Polycom и прочими. ПО работает в закрытых корпоративных сетях и позволяет проводить групповые видеоконференции для 150 участников. Решение позволяет в реальном времени формировать индивидуальные раскладки видеоокон для каждого подключенного к конференции терминала, управлять удаленными камерами, вести запись и трансляцию конференций, а также отправлять и воспроизводить медиаконтент.

Нативная интеграция с платформой Trueconf Server (работает x86-системах с Linux или Windows) позволяет подключить к ВКС-контуру на основе Trueconf MCU рабочие места (ПК, ноутбуки, планшеты и личные смартфоны, браузеры), использовать программный терминал для управления ВКС в переговорных комнатах Trueconf Room, а также интеграцию с IP-АТС.

Схема работы Trueconf MCU

Отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» — «сердце» ПАКа, напомним, выполнен в соответствии с 28-нанометровым технологическим процессом и микроархитектурой VLIW (Very long instruction word — «очень длинная машинная команда»), что позволяет ему выполнять операции с достаточно высокой скоростью — до 25 операций за один такт на каждом ядре, при этом работая на сравнительно низкой тактовой частоте в 1,3 ГГц. Пиковая производительность микросхемы составляет 250 ГФЛОПС. Каждое ядро процессора оснащено 512 КБ кэш-памяти второго уровня, а размер кэша третьего уровня составляет 16 МБ. Для «Эльбрус-8С» предусмотрена система динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющая запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.

В октябре 2018 г. CNews сообщал о запуске в серийное производство самого высокопроизводительного российского сервера на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

«Альт сервер» — операционная система на основе ядра Linux, разработанная компанией «Базальт СПО». Разработки «Базальт СПО» опираются на собственный независимый репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus).

Технологии «Базальт СПО» и МЦСТ применялись и при разработке «первого российского программно-аппаратного комплекса для автоматизации деятельности МФЦ». Об этом «импортонезависимом» ПАКе, который, помимо прочего, основан на известных продуктах компаний «Норси-транс», ЭОС и Postgres Professional, CNews сообщил в конце апреля 2020 г.

Поглощение Integrit компанией Trueconf

В конце марта 2019 г. CNews писал о том, что российская компания Integrit была поглощена Trueconf. Финансовые детали сделки стороны не раскрывали.

В Trueconf рассказывали, что ообъединенная компания займется созданием комплексного ВКС-решения на базе сервера Integrit VitaHD MCU под отечественные процессорные архитектуры, в том числе и «Эльбрус».

До приобретения Integrit решений для архитектуры «Эльбрус» у Trueconf не было, поясняли CNews в компании.