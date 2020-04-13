Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей

Spirit объявила о предоставлении бесплатных лицензий на сервер видеоконференций VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организаций на 3 месяца.

«Российский ВКС сервер VideoMost доказал свою надежность и сегодня он особенно востребован. В условиях пандемии коронавируса и вынужденного переноса коммуникаций в онлайн мы предложили любым отечественным организациям (большим и малым, частным и государственным) бесплатный доступ к видеоконференциям бизнес-уровня через наш облачный сервис SAAS VideoMost. Спрос на VideoMost со стороны школ за последние 2 недели возрос в 1000 раз, – сказал Андрей Свириденко, предправления Spirit. – Сейчас мы расширили меры поддержки и дополнительно начали предоставлять лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организации бесплатно, на 3 месяца».

Получая бесплатную лицензию на масштабируемый, полнофункциональный программный сервер VideoMost для интерактивной видеокоммуникации и совместной работы, любая организация получает возможность развернуть ВКС в своей инфраструктуре. Установка сервера VideoMost on-premises это двойная защита от коронавируса: во-первых, максимально сокращаются личные контакты и вся деловая коммуникация может быть перенесена в онлайн, во-вторых, нет рисков, что канал будет перегружен большим количеством пользователей, т.к. сервер работает в закрытой сети и обслуживает только одну организацию. Кроме того, собственный сервер - это надежная защита от утечек информации.

VideoMost востребован и уже используется как облачный сервис и как собственный сервер во многих образовательных учреждениях. VideoMost дает возможность проводить уроки и лекции любой длительности, осуществлять запись видеоуроков для повторного просмотра, выкладывать тесты и дополнительные справочные материалы для скачивания, вести обсуждение устно и оставлять заметки в текстовом чате, использовать доску для рисования, демонстрировать презентации и другие наглядные материалы для совместного просмотра. Для школ и ВУЗов преимущество от использования VideoMost заключается еще и в том, что уроки и лекции могут быть любой длительности, а не только в ограниченном формате по 40 минут, как это доступно в популярном сервисе Zoom.

Сервер видеконференций VideoMost внутри организации может быть развернут силами штатного IT специалиста за 1 день. Достаточно отправить запрос на бесплатный сервер и получить лицензию. Вместе с лицензией будет отправлена инструкция по установке сервера и активации.

Специалисты техподдержки VideoMost готовы ответить на вопросы и помочь решить проблемы с установкой и подключением сервера.

Если организация не имеет своего IT департамента, данный процесс можно делегировать подрядчику либо интегратору.