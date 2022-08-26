Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал

Россия без мышей

Как стало известно CNews, российский рынок покидает швейцарская компания Logitech. Последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа 2022 г. Об этом CNews рассказал источник на ВКС-рынке и подтвердил крупный дистрибутор через сотрудника компании.

Logitech производит не только клавиатуры и мыши, колонки, геймпады, джойстики, оборудование для геймеров, гарнитуры и пр. Компания также занимается решениями в области видеоконференцсвязи (камеры, гарнитуры).

На момент публикации материала представители Logitech не смогли прокомментировать информацию о своем уходе. Компания в апреле 2022 г. приостановила поставки своей продукции в Россию из-за российской спецоперации на Украине.

Уход Logitech не без следа

Как пояснили CNews собеседники на ВКС-рынке, Logitech очень важный технологический партнер в контексте ВКС для России. «Их камеры по цене примерно равны с китайскими аналогами, но по качеству сильно лучше, — говорит собеседник. — Они де-факто стали стандартом в оснащении периферийным оборудованием рабочих мест, а каждое рабочее место сейчас так или иначе подготовлено для участия в ВКС».

«У Logitech по сути лучшие на рынке устройства для ВКС — комплексные системы для переговорных комнат, конференц-залов, отдельные гарнитуры, веб-камеры. — говорит другой собеседник CNews. — Например, у них прекрасные USB-камеры, которым сложно найти аналогичную по качеству замену».

Из России окончательно уходит Logitech

По мнению замдиректора и соучредителя компании Vinteo Дмитрия Серого, у Logitech «самая лучшая периферия в своем сегменте, они лидеры по качеству продуктов, задающие технологические тренды».

«В России у локальных производителей подобных решений нет, и если окончательный уход швейцарского вендора все-таки состоится, замена их продуктов будет осуществляться на китайские аналоги, — отмечает он. — В частности, на Yealink — думаю, для них уход Logitech станет возможностью существенно расширить свое присутствие и укрепить позиции на российском рынке».

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«Logitech это безусловно это определенная потеря для рынка, поскольку решения этого вендора глобально признаны одними из лучших в своем сегменте, — рассказал CNews Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies. — Также это печально для IVA Technologies, потому что не так давно мы заключили с Logitech стратегическое соглашение о развитии совместных решений».

Собеседник CNews в крупном дистрибуторе также отметил, что сотрудников Logitech ранее переводили в Казахстан. «Если часть команды переводят в Казахстан, то скорее всего оставляют возможность для дальнейшей работы с нашим рынком и параллельного импорта», — пояснил CNews источник на ВКС-рынке.

Прибыль в России и в мире

Logitech была основана в 1981 г. Компания известна в качестве одного из крупнейших производителей компьютерной периферии. Ее выручка в мире по итогу 2021 г. составила рекордные $5,25 млрд, что на 76% больше показателя годичной давности.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Логитек» была зарегистрирована 18 декабря 2008 г. в Москве. Гендиректором компании заявлена Полина Анохина. «Логитек» полностью принадлежит «Логитек интернэшнл с.А».

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Выручка компании по итогам 2021 г. составила 516,2 млн руб., что на 89% выше, чем по результатам 2020 г., следует из базы «Контур.фокуса».