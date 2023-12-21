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«Вконтакте» представила итоги 2023 года в «VK знакомствах» и «Шагах»

Аудитория «VK знакомств» выросла до 26 млн. К концу 2023 г. среднее количество активных пользователей достигло 3 млн в месяц. Пользователи сервиса знакомств отправили 497 млн сообщений после совпадений. На каждое совпадение приходится на 25% больше сообщений, чем в 2022 г. «VK знакомства» в 2023 г. запустили отдельное приложение для мобильных устройств. Самый крупный прирост интересующейся онлайн-знакомствами аудитории произошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области и Краснодарском крае. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи сервиса «Шаги» «Вконтакте» прошли 17,4 трлн шагов за 2023 г. Столько шагов нужно сделать, чтобы обойти земной шар 265,7 тыс. раз. Осенью 2023 г. «Шагами» активно пользовались более чем 7,9 млн человек в месяц.

Аудитория открытой платформы мини-приложений VK Mini Apps в 2023 г. превысила 45 млн пользователей. Созданием сервисов на платформе занимаются 58 тыс. разработчиков. Это на 5 тыс. больше, чем в 2022 г. По сравнению с 2022 г. количество сервисов и игр выросло на 35%.

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