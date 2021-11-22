В России запущен бесплатный «убийца» Tinder

В России появился сервис знакомств «VK Знакомства» от Mail.ru Group, тесно интегрированный с соцсетью «Вконтакте». Проект основан на базе Lovina, предыдущего дейтинг-сервиса Mail.ru. Основные его принципы схожи с Tinder – здесь тоже есть масса платных функций, а поиск «второй половинки» осуществляется свайпами влево и вправо.

Знакомства в интернете по-русски

Холдинг VK, до октября 2021 г. известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о запуске в России нового сервиса знакомств. Проект получил название «VK Знакомства». В его основе лежит соцсеть «Вконтакте», основанная Павлом Дуровым в 2006 г. и перешедшая в собственность VK в 2014 г.

«VK Знакомства» позволяет искать человека для дружбы, отношений или работы. Как сообщили CNews представители VK, проект доступен исключительно тем пользователям, которые заходят в соцсеть через фирменное мобильное приложение – искать в нем «VK Знакомства» следует в разделе «Сервисы».

Теперь во «Вконтакте» можно искать людей для отношений, не выходя из дома

Редакция CNews выяснила, что на самом деле «VK Знакомства» работает и через браузер на смартфоне – устанавливать отдельное нужды в данном случае нет. Однако владельцев пустых страниц к пользованию сервисом не допустят – нужно заполнить почти все пустые поля в анкете и добавить как минимум три «истории».

Российский клон Tinder

Главную идею сервиса «VK Знакомства» позаимствовали у популярного во всем мире и в России сайта знакомств Tinder. Он заключается в поиске людей, которые нравятся, и с которыми возникает желание завести диалог.

Tinder предлагает максимально ускорить и упростить поиск при помощи свайпов. Пролистывание анкет влево отбраковывает потенциальных собеседников и наоборот.

По аналогичному принципу функционирует и российский «VK Знакомства». Вправо нужно «свайпать» тех, кто понравился, влево – тех, кто не заинтересовал.

Завсегдатаи Tinder быстро привыкнут к «VK Знакомствам»

Еще одно сходство с Tinder – это наличие платных функций при общей бесплатности сервиса. Так, «VK Знакомства» есть режим «Премиум», открывающий пользователям массу дополнительных возможностей.

Например, активация премиум-режима позволяет пользователю смотреть анкеты тех, кому он понравился. Также можно возвращаться к тем анкетам, которые были пролистаны случайно, скрывать свой возраст и место дислокации, искать людей в разных городах, а также ставить целых пять так называемых «суперлайков» в день.

Скрытным людям вход в сервис, можно сказать, закрыт

Редакция CNews выяснила, что купить «Премиум» можно минимум на один месяц, и стоить это будет 599 руб. Активация на три месяца обойдется в 999 руб., на полгода – в 1498 руб. Если же среди участников сервиса есть те, кто хочет пользоваться всеми перечисленными опциями, но не готов платить за них абонентскую плату, то для них есть отдельное предложение. Они могут заплатить «Вконтакте» 5990 руб., после чего «Премиум» будет активирован, как утверждается, навсегда.

Расценки нового сервиса VK

Следует напомнить, что страницы «Вконтакте» часто оказываются в руках злоумышленников. Вместе с ними они могут получить и безлимитный «премиум», если тот был приобретен истинным владельцем профиля.

Новый сервис вместо старого

По утверждению разработчиков, уже на момент запуска сервиса в нем было зарегистрировано 22 млн человек. Пока неясно, как «VK Знакомства» удалось добиться такого прироста пользователей всего за сутки.

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Вероятно, это связано с тем, что у VK до момента запуска «VK Знакомства» был другой сервис знакомств, называвшийся Lovina. Он был запущен всего два года назад но был, со слов разработчиков, всего лишь экспериментом. Отметив свое двухлетие, Lovina был закрыт и заменен на «VK Знакомства».

На момент публикации материала мобильные приложения Lovina удалены из App Store и Google Play.

Официальный паблик Lovina во «Вконтакте» прекратил свою работу

В основе проекта находятся наработки, реализованные в Lovina. На вопрос CNews, почему было принято отказаться от одного сервиса в пользу другого, основанного на соцсети, разработчики ответили: «Благодаря более глубокой интеграции “VK Знакомств” с социальной сетью “Вконтакте” сервис сможет соединять людей не только по указанным пользователями дейтинга интересам, но и с учетом других параметров».

К новым возможностям добавилась возможность искать «родственные души» по музыкальным предпочтениям. «Сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает “Вконтакте” чаще всего. Его можно отредактировать вручную, чтобы не признаваться сразу, что сейчас играет на повторе, или добавить исполнителей, любовь к которым вечна», – утверждают разработчики.

Также в сервисе реализованы алгоритмы, позволяющие упростить поиск по возрасту, расстоянию или интересам. Если среди всех участников сервиса нашелся кто-то, кто действительно понравился, можно оставить ему анонимную «симпатию» на его странице «Вконтакте». Имя отправителя «симпатии» раскроется, «если получатель тоже отправит симпатию или приобретет премиум-подписку в “VK Знакомствах”», – уточняют создатели сервиса.

Настольной версии «VK Знакомств» пока нет

Разработчики намерены и дальше развивать сервис. На запрос CNews о том, чего еще стоит ждать пользователям, и будут ли внедрены дополнительные ограничения для тех, кто не хочет покупать «Премиум», они ответили: «Всех планов пока не будем раскрывать». Также пока неясно, собираются ли они выпускать отдельное мобильное приложение для «VK Знакомств», как это было в случае с Lovina.