VK запустила «Автомобильный кастомайзер»

Пользователи социальной сети «Вконтакте» смогут кастомизировать автомобиль в специальном мини-приложении. В нем представлено более 40 моделей мировых автомобильных брендов. У каждого пользователя есть свой личный профиль, где он может изменить цвет и дизайн машины, шины, диски, подвеску, спойлеры и обвесы, сохранить получившийся результат, а затем участвовать в баттлах с другими пользователями. Об этом CNews сообщили представители VK.

Помимо виртуального тюнинга пользователи «Автомобильного кастомайзера» смогут сразу связаться с автосервисами, которые смогут оказать выбранные услуги. Сейчас в приложении представлены услуги таких автосервисов, как Power Wheels, Gosha Turbo Tech, Deikin Exhaust, Prime Auto Club, Advance Star и STEK Russia.

Со временем в «Автомобильном кастомайзере» будут появляться новые функции, такие как добавление тонировки, настройки салона, автосохранение дизайна и новые автосервисы, которые смогут воплотить пользовательский дизайн в жизнь. Для использования «Автомобильного кастомайзера» необходима последняя версия приложения «Вконтакте».

Одновременно с выходом мини-приложения автоблогеры Артем Ем и Сергей Волк (Dragtimes) запустили шоу в своем сообществе «Вконтакте», где с помощью «Автомобильного кастомайзера» доведут стоковую Skoda Octavia до Stage 3. Одна из фишек проекта – тест «подопытной» Skoda Octavia профессиональным гонщиком Романом Русиновым. Он попытается выжать из автомобиля максимум на треке до и после тюнинга, а затем сравнит результаты.

В финале блогеры разыграют этот автомобиль среди пользователей мини-приложения «Автомобильного кастомайзера». Для участия в конкурсе пользователям необходимо зайти в мини-приложении в раздел «конкурс» и кликнуть по плашке «участвовать». Соревнование пройдет с 12 по 26 сентября 2023 г., победитель будет объявлен в четвертой серии шоу, которая выйдет в начале октября.

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VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

VK Mini Apps — открытая платформа, на которой представлены сервисы для пользователей, которые расширяют возможности соцсети. Ее ежемесячная аудитория — более 45 млн пользователей. Люди знакомятся, смотрят сводку погоды, получают кэшбек за покупки у партнеров, следят за здоровьем, играют и др. — в сервисах от независимых разработчиков и собственных проектах «Вконтакте», таких как «VK знакомства», «Здоровье вконтакте».