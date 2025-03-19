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Месячная аудитория сервисов «VK Знакомства» и «OK Знакомства» превысила 5 млн пользователей

В феврале 2025 г. ежемесячное количество уникальных пользователей (MAU) сервисов «VK Знакомства» и «ОК Знакомства» (оба продукта принадлежат VK) превысило, по собственным данным компании, пять млн. За год активная месячная аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 42% — с 3,1 до 4,4 млн. «ОК Знакомства» вышли на рынок дейтинговых сервисов 22 января 2025 г., и в первый полный месяц месячная аудитория сервиса превысила один млн уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Знакомства» в 2024 г. значительно увеличили и число новых пользователей, и ежемесячную аудиторию. Среди причин роста улучшение алгоритмов рекомендаций, продуктовые изменения, запуск новых функций. В 2024 г. сервис добавил новый способ поиска пары по интересам: пользователи сервиса могут выбирать анкеты по увлечениям в одной из тематических подборок. Также были запущены дополнительные подборки «Знакомятся сейчас» и «Находятся неподалеку», помогающие быстрее поймать мэтч с теми, кто тоже онлайн и живет рядом. Также «VK Знакомства» в прошлом году запустили специальный раздел «Учатся вместе с вами», где пользователи могут найти анкеты людей из своего вуза.

Среди причин востребованности «ОК Знакомств» — новизна сервиса и ориентир на традиционную аудиторию и механики. Это аудитория, для которой близки традиционные ценности и классические механики знакомств в интернете (параметрический поиск и возможность написать без мэтча). Эта аудитория ориентирована на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.

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