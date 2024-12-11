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Как знакомились и общались пользователи в 2024 году: 149 млн мэтчей в «VK Знакомствах» и 4 млрд реакций в «VK Мессенджере»

Аудитория «VK Знакомств» выросла до 36,4 млн человек, которые образовали рекордные 149 млн мэтчей, а активность в чатах дейтинга увеличилась на 165%. В «VK Мессенджере» пользователи отправили друг другу голосовых на 45 млн часов и поставили более четырех млрд реакций на сообщения. Сервисы подводят итоги 2024 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Знакомства»

По сравнению с 2023 г. аудитория «VK Знакомств» выросла на 40%, достигнув 36,4 млн человек. Пары отправили друг другу 1,3 млрд сообщений — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В 2024 г. в сервисе появились подборки анкет по интересам. Самым популярным стал спорт: его указали 1,2 млн пользователей. На втором месте — ценители еды, их 1,1 млн. Третью строчку заняли поклонники музыки, которых 937 тыс.

«VK Мессенджер»

В «VK Мессенджере» в 2024 г. пользователи активно обменивались голосовыми и видеосообщениями. Функцией отправки аудиосообщений воспользовались 39 млн человек, в сумме записав 45 млн часов — это порядка 5,14 тыс. лет. Самый активный пользователь наговорил голосовых на 2,2 тыс. часов — больше трех месяцев непрерывного прослушивания.

Более 19 млн человек отправляли друзьям и близким видеосообщения, общая длительность которых составила 4,5 млн часов. Самый большой любитель этого формата записал кружочков на 1,4 тыс. часов.

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Облака

Пользователи поставили на сообщения собеседников 4,3 млрд реакций, из которых 982 тыс. поставил один пользователь. Суточный рекорд этого года — 28 млн реакций, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2023 г.

Ранее «ВКонтакте» рассказала про итоги «VK Видео». Суточный рекорд просмотров составил 2,9 млрд, число авторов оригинального контента на платформе выросло на 52%, а доля смотрения «VK Видео» на Smart TV составляет более 30% от всего смотрения на платформе.

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