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VK объединяет сервисы «Тетрика» и «Учи.дома»

VK объявила о подписании сделки, по условиям которой холдинг увеличит долю в онлайн-школе «Тетрика» до более чем 90%. VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения «Тетрики» и «Учи.дома».

«Тетрика» и «Учи.дома» ориентированы на индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам, подготовке к экзаменам и олимпиадам. Объединение позволит VK сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства. Оба проекта продолжат работу под своими брендами.

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также «Учи.ру» и «Сферум». Выручка сегмента «Образовательные технологии» за первое полугодие 2023 г. достигла 7 млрд руб. благодаря росту спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников «Учи.ру».

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