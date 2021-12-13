Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия)

VK Company Limited сообщает, что Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно. Владимир сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале этого месяца после изменения акционерной структуры компании МФ Технологии заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде. Мы уверены, что его опыт, увлеченность и энергичность обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем. Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты. Мы также благодарим Бориса Добродеева за результаты, достигнутые VK под его руководством. Борис внес значительный вклад в трансформацию компании в экосистему под новым единым брендом VK, а также открыл для компании ряд новых перспективных сегментов, таких как фудтех, электронная коммерция и онлайн-образование. Мы благодарим его за энергию, упорство, настойчивость и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», – сказал Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель Совета директоров VK.

Биография

У Владимира Кириенко обширный опыт прямых инвестиций в российские компании и ИТ-бизнес. С 2017 г. он был первым вице-президентом «Ростелекома», с 2016 по 2017 гг. — старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в «Ростелеком» Владимир был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 г., а с 2008 по 2011 г. — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка.

Владимир окончил Высшую школу экономики по специальности «Экономика и финансы фирмы», а также получил степень Executive MBA в Московской школе управления «Сколково».

О VK

VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте» Mail.ru), играть (с My.Games), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на «Юле» и в «VK работе»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить такси, авто или самокат для поездок по городу (в «Ситимобиле» и «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.