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Спецпроекты

Mail.ru Group опубликовала первый отчет об устойчивом развитии

Бизнес

Mail.ru Group опубликовала первый отчет в области устойчивого развития (ESG-отчет): в нем собраны ключевые результаты деятельности компании в социальной, экономической и экологической областях за 2019 г.

Стратегия Mail.ru Group в области устойчивого развития – использовать технологии и опыт разработки крупномасштабных онлайн-сервисов, чтобы поддерживать благотворительные организации, помогать людям и делать жизнь лучше. Компания запустила для этого ряд сервисов и проектов. Это, например, «Добро Mail.ru», где собраны проекты помощи от проверенных фондов, и «Добрые километры» «Ситимобила», которые позволяют дарить благотворительным организациям километры поездок на такси. А в рамках направления «Благотворительность Вконтакте» фонды учатся работать в соцсетях, получают гранты на бесплатное продвижение и запускают просветительские спецпроекты.

Mail.ru Group также развивает ИТ-образование. В 2019 г. компания запустила для специалистов с опытом бесплатные академию продуктовых менеджеров и академию больших данных. Mail.ru Group тесно сотрудничает с ведущими российским вузами и проводит ИТ-чемпионаты.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «Наша цель – делать технологии доступными и удобными для самой широкой аудитории. Мы разрабатываем технологии для социальных и благотворительных проектов в России — и рассчитываем, что они помогут сделать мир более открытым и дадут возможность каждому добиться позитивных изменений в обществе. За последние годы мы запустили несколько сервисов, чтобы людям было легко участвовать в благотворительности, и открыли образовательные курсы и проекты для тех, кто хочет освоить цифровые профессии».

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