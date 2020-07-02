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Mail.ru Group вышла на Московскую биржу

Бизнес

Mail.ru Group объявила, что ее глобальные депозитарные расписки (ISIN US5603172082) начали торговаться на Московской бирже. Они появились под тикером MAIL в котировальном списке первого уровня.

«Выход на Московскую биржу — знаковое событие в истории компании, благодаря которому стать нашими акционерами смогут миллионы россиян. В России становится все больше розничных инвесторов — и теперь им будут доступны в том числе и наши ценные бумаги. Мы продолжим создавать технологии, которые позволят увеличить доход всех наших акционеров, и рассчитываем, что листинг поможет улучшить нашу ликвидность», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Листинг на Московской бирже — одно из самых важных требований для дальнейшего включения ценных бумаг в биржевые индексы. Благодаря этому о Mail.ru Group смогут узнать больше инвестиционных фондов, которым интересен российский рынок.

«Мы рады, что все больше компаний с российскими корнями приходят на Московскую биржу за вторичным листингом. Теперь частные инвесторы, которых на Московской бирже насчитывается уже более 5,3 млн, могут приобрести ценные бумаги Mail.ru Group на отечественной инфраструктуре по понятным правилам, за российские рубли. Надеюсь, что депозитарные расписки компании будут активно у нас торговаться и станут популярными среди частных инвесторов, хорошо знакомых с бизнесом Mail.ru Group, ведь сервисы компании покрывают практически все направления в интернете и являются частью повседневной жизни каждого россиянина», — сказал Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

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