Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и Geekbrains. В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% – у частного фонда Александра Галицкого. 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Объединение Skillbox и Geekbrains позволит усилить позиции, чтобы Skillbox Limited стал игроком №1 на российском рынке онлайн-образования, считают в Mail.ru Group. Компании объединят финансовые ресурсы и обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии. Mail.ru Group совместно с основателями Skillbox пришла к соглашению об их дальнейшем активном участии в развитии бизнеса и управлении объединенной компанией. Образовательный холдинг возглавит Дмитрий Крутов, сооснователь и генеральный директор Skillbox.

Консолидированная выручка Skillbox и Geekbrains за первое полугодие 2021 г. составила 4,3 млрд руб. против 1,9 млрд руб., за первое полугодие 2020 г. (рост в 2,3 раза г/г). Компании продолжат развивать образовательные продукты под существующими брендами.

«Я убежден, что сегодня онлайн-образование – это необходимость для всех. Это самый доступный способ учиться у лучших преподавателей вне зависимости от географии и быстро осваивать новые навыки. Мы рассчитываем, что к 2023 г. наши образовательные проекты помогут 10 млн человек научиться чему-то, повысить квалификацию, получить или сменить профессию — и уверены, что создание объединенной компании поможет прийти к этой цели», — сказал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

«Мы видим свою миссию в развитии образовательного рынка, и объединение двух крупнейших игроков позволит нам расширить продуктовую линейку и подготовить больше высококвалифицированных кадров к цифровому прорыву страны», — отметил сооснователь и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов.

Skillbox предлагает асинхронный формат онлайн-обучения — предзаписанные видеолекции, которые позволяют студентам учиться без привязки к месту и времени. В каталоге компании более 560 образовательных продуктов: курсы дополнительного профессионального образования, комплексные программы по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса.

Образовательные онлайн-продукты Geekbrains преимущественно в формате синхронного обучения — видеолекции в режиме реального времени. Компания предлагает более 150 образовательных программ по различным направлениям.