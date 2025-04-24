Получите все материалы CNews по ключевому слову
InEnergy ИнЭнерджи
InEnergy и организации, системы, технологии, персоны:
|Композит 95 2
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 2
|РВК - Российская венчурная компания 551 1
|NVision Барьер 671 1
|Усенко Андрей 2 2
|Песков Дмитрий 108 1
|Повалко Александр 36 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 221 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
|Земля - планета Солнечной системы 10446 1
|Россия - ПФО - Самарская область 1361 1
|Frost & Sullivan 203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.