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InEnergy ИнЭнерджи

InEnergy - ИнЭнерджи


24.04.2025 Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ 1
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости 1
03.08.2022 Российские ученые создали композит для промышленных ванадиевых аккумуляторов 1
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

InEnergy и организации, системы, технологии, персоны:

БВС - Беспилотные вертолетные системы 2 1
Композит 95 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
РНФ - Российский научный фонд 102 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1082 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 356 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1592 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1359 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6924 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 575 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3016 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
NVision Барьер 671 1
Усенко Андрей 2 2
Песков Дмитрий 108 1
Повалко Александр 36 1
Дроздов Игорь 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 221 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
Земля - планета Солнечной системы 10446 1
Россия - ПФО - Самарская область 1361 1
Физика - Physics - область естествознания 2674 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 2
Энергетика - Energy - Energetically 5199 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5055 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4106 2
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 85 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5283 1
Химическая промышленность - Chemical industry 278 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Материаловедение - Materials Science 177 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 333 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 988 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Образование в России 2268 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Frost & Sullivan 203 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 355 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 387 2
РАН - Российская академия наук 1918 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 70 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 162 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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