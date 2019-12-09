Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов

Фонд образовательных стартапов остается управляющего товарищества

«Российская венчурная компания» (РВК) три месяца не может утвердить итоги конкурса по выбору управляющего товарищества для венчурного фонда поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики. Отбор претендентов начался в конце июня 2019 г., а сам конкурс состоялся в начале сентября.

Как прошел конкурсный отбор

Конкурсный отбор проходил между группами физических лиц, которые в случае победы должны будут сформировать управляющее товарищества. На конкурс было подано пять заявок, все из которых были допущены к конкурсу.

По итогам конкурса наибольшее число заявок получила команда, сформированная директором образовательного акеселератора ED2 EdTech Натальей Царевской-Дякиной и сотрудником «ВТБ-Капитал» Валерием Дорониным. Второе место, с незначительным отрывом по числу баллов, заняла команда совладельцев компании «Глобальные образовательные технологии» - Марией Марьясовой, Александром Петраковским и Андреем Яценко.

РВК три месяца не может утвердить итоги конкурса по выбору управляющего товарищества для венчурного фонда из-за «серьезных вопросов» к финалистам

По правилам конкурсного отбора, после подведения итогов конкурса в отношении победителя должна быть проведена процедура проверки (due diligence). Затем совет директоров РВК утверждает победителя и заключает с ним договор на управлением фонда.

«К финалистам есть серьезные вопросы»

Однако, как сообщил CNews источник, входящий в конкурсную комиссию, при процедуре due diligence ко всем финалистам конкурса возникли серьезные вопросы. «Государство не нашло профессионалов, способных выполнить необходимые задачи», - говорит собеседник издания.

Другой источник CNews - в одном из институтов развития - говорит, что процесс выбора управляющей компании для фонда образовательных стартапов идет в том же русле, как ранее проходил процесс отбор гендиректора РВК. В 2016 г. на освободившееся место главы венчурной компании был проведен конкурс, который выиграл зампред правительства Самарской области Александр Кобенко.

Однако его кандидатура не прошла согласования в органах власти, в связи с чем главой РВК распоряжением Росимущества был назначен бывший замминистра образования Александр Повалко. Пресс-служба РВК в ответ на вопрос CNews, ограничилась комментарием, что совет директоров компании в декабре рассмотрит вопрос об утверждении инвестиционного товарищества для фонда образовательных проектов.

Чем будет заниматься новый фонд

Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено создание платформы сбора инновационных образовательных инициатив для цифровой экономики (венчурного фонда и акселератора), которая также обеспечит развитие системы независимой оценки качества сформированности компетенций, отбор и поддержку образовательных старапов.

К 2021 г. фонд должен сформировать пул из не менее чем 200 перспективных образовательных проектов для цифровой экономики. Согласно федпроекту «Кадры для цифровой экономики», созданием фонда должны были заняться РВК, «Университет НТИ 20.35», РВК, «Фонд развитие интернет-инициатив» (ФРИИ) и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).

В итоге фонд был сформирован одним РВК. Фонд будет действовать 10 лет, его инвестиционный период составит 5 лет, а на его работу федеральный бюджет выделил 7 млрд руб. Миссия фонда состоит в «насыщении наиболее востребованными технологиями всех сегментов образовательной отрасли», для чего в рамках его работы планируется организовать акселерационную деятельность. Это позволит «расширить воронку потенциально успешных проектов и стимулировать развитие новых технологических решений».

Технологические приоритеты фонда будут направлены на развитие перспективных образовательных технологий для повышения эффективности доступности образования, в числе которых создание образовательного контента, сервисы подбора образовательных программ, образовательные платформы-агрегаторы, решения для управления персональной образовательной траекторией, технологии верификации знаний и других направления.

Фонд будет инвестировать в российские проекты акселерационной стадии, ранней стадии, стадий A, B и pre-IPO, а также зарубежные проекты в целях трансфера самых перспективных технологий в Россию или организацию экспансии российских инновационных компаний за рубеж.