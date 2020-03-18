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В Набсовет организации «Цифровая экономика» вошли первый вице-премьер и министры цифрового и экономического развития

Бизнес ИТ в госсекторе

Представителями Российской Федерации в Наблюдательном совете организации «Цифровая экономика» назначены сразу три представителя Правительства РФ: первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Максут Шадаев также назначен представителем Российской Федерации в собрании учредителей АНО «Цифровая экономика». Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Первое заседание Наблюдательного совета в новом составе планируется провести в «Цифровой среде» организации «Цифровая экономика» в течение двух недель.

«На площадке АНО "Цифровая экономика" организован постоянный диалог компаний – лидеров цифрового развития и федеральных органов власти. Такой формат работы позволяет выявить лучшие практики, определить потребности отрасли и выработать подходы, которые будут работать в интересах граждан и бизнеса. Вместе с коллегами мы сейчас обсуждаем предоставление государственных услуг в экосистемах коммерческих компаний и развитие совместных сервисов на Едином портале госуслуг, а также взаимодействие в формате государственно-частного партнерства», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Благодаря интеграции бизнес-сообщества в систему управления нацпрограммой «Цифровая экономика», за два года оно стало полноправным партнером государства в реализации амбициозный задачи по цифровой трансформации экономики и социальной сферы страны. Решение Правительства о делегировании в состав Наблюдательного совета сразу трех высокопоставленных представителей подтверждает, что государство считает диалог с бизнесом необходимым условиям для экономического развития и цифровой трансформации, и будет способствовать расширению состава его участников», – отметил Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

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