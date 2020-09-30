Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой»

Организация «Цифровая экономика» провела вторую стратегическую сессию по цифровизации Чувашской Республики. Вслед за предприятиями промышленной сферы знакомство с цифровыми технологиями получила туристическая отрасль. Порядка 20 цифровых решений было отобрано для внедрения в регионе.

Стратсессия по цифровой трансформации отрасли гостеприимства прошла на площадке Национальной библиотеки Чувашской Республики при содействии региональных Минэкономразвития и Мининформполитики. В мозговом штурме в режиме онлайн приняли участие IT-эксперты из разных регионов России, в том числе такие цифровые лидеры, как МТС, «Вымпелком», «Росатом», «1С», «Яндекс», «СКБ Контур», «Промобот», «Фабрика информационных технологий», ТОТ (дочерняя компания Сбера), «ТОнлайн», Boxglass. О своем опыте рассказали региональные власти Томской и Ульяновской областей, а также Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие более 60 организаций сферы культуры и туризма Чувашской республики.

Старт серии «цифровых прокачек» дало подписание соглашения между главой республики Олегом Николаевым и генеральным директором организации «Цифровая экономика» Евгением Ковниром. Целью сотрудничеств сторон – в ускорении внедрения в регионе передовых технологий. «Цифровая прокачка» предприятий производственного сектора прошла в Чувашии месяцем ранее.

Модераторами сессии по цифровой трансформации сферы гостеприимства Чувашии выступили директор по региональной политике Александр Зорин и руководитель проектов организации «Цифровая экономика» Светлана Лукина. «Туристам, посещающим Чувашию, нужны качественные цифровые сервисы, которые позволят им в удобном формате изучать историю республики, ее достопримечательности, получать информацию о культурно-развлекательных событиях и принимать в них участие. Кроме этого, благодаря цифровым сервисам гости республики должны ощущать ее гостеприимство и внимание, вызывать желание возвращаться в республику вновь. И, конечно, значительный потенциал сегодня кроется в использовании цифровых решений для продвижения туристического бренда региона. И здесь можно поставить перед собой цель попадания региона в топ-5 субъектов РФ уже в 2021 году по рейтингу, например, Минкультуры РФ. Это амбициозная, но достижимая задача, решение которой не требует значительных затрат», - считает Александр Зорин.

Выступая с приветственным словом, и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов сделал акцент на том, что при составлении программы сессии основной упор был сделан на способах повышения эффективности деятельности предприятий сферы бизнеса и культуры.

Однако, практики цифровой трансформации будут полезны не только для коммерческих предприятий. Как заявила заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Ольга Ланцова, внедрение цифровых решений может помочь государственным органам в увеличении туристического потока. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, взаимодействие представителей власти с компанией Яндекс помогло узнать, что основное число поисковых запросов об отдыхе в Чувашии приходится на санатории. Именно на развитии лечебно-оздоровительных курортов и следует сделать акцент, подчеркнула она.

На протяжении всего мероприятия неоднократно упоминалось, что богатая история, уникальные обычаи и традиции Чувашии заключают в себе существенный туристический потенциал. Все, что необходимо сделать – это популяризировать объекты национального достояния в цифровой среде. В этом сможет помочь портал PRO.Культура.РФ, о котором рассказала представитель Министерства культуры Российской Федерации Виктория Ганеева. На сайте представлена актуальная информация о музеях, памятниках, театрах, библиотеках со всей страны. Организации могут разместить на сервисе объявления о запланированных мероприятиях, которые затем распространятся на такие ресурсы, как Яндекс.Афиша. Учреждения Чувашии пока только открывают для себя этот сервис: из почти 300 учреждений культуры на сайте зарегистрировано около 100.

В ходе стратегической сессии своим опытом развития туризма и популяризации культуры поделились эксперты из субъектов Российской Федерации. Так, власти Санкт-Петербурга перевели в цифровой формат и выложили в открытый доступ документы из государственных архивов города. Это позволило всем желающим познакомиться с уникальными материалами и буквально увидеть страницы истории. Помимо этого, в северной столице большой популярностью пользуется портал «Культура Петербурга». На нем туристы могут познакомиться с объектами архитектуры и историческими памятниками, узнать о предстоящих фестивалях и выставках, прочитать тематические новости.

Собственный опыт цифровой трансформации области культуры и туризма продемонстрировали и представители бизнес сообщества, рассказав о реализованных в других регионах проектах, в числе которых таргетированные SMS-рассылки, автоматизация управления гостиницей и даже создание робота-экскурсовода.

«Актуальность вопросов, которые были подняты на прокачке, просто беспрецедентна в современных условиях. Цифровые решения, которые позволят повысить привлекательность внутреннего туризма и создать уникальное ценностное предложение для потребителей за счет цифровых инструментов, безусловно, будут востребованы в ближайшее время. Поэтому я считаю, что и для бизнеса сферы туризма, и для компаний, которые разрабатывают эти цифровые решения, открывается большое окно возможностей. Те, кто готов перенимать опыт и внедрять, те, конечно, будут впереди. Мне очень хочется, чтобы туризм в Чувашии был не только на слуху, но и на виду», - сказал Дмитрий Краснов, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.