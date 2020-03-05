«Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам ИБ на «Уроке цифры»

«Лаборатория Касперского» вновь примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» организации «Цифровая экономика». Специально для урока «Безопасность будущего» разработан тренажер, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с миром информационной безопасности. Уроки с применением этого тренажера будут проходить в российских школах с 10 по 23 марта 2020 г.

Тренажер включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями: биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за кого из персонажей хочет играть, а затем пройти урок еще раз — за другого героя. Каждому из них нужно достичь определенной цели, а для этого — выполнить ряд действий. При этом задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой кибербезопасности на примере ситуаций, с которыми дети могут столкнуться в том числе и в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест. Задания, предлагаемые в тренажере, различаются для младшей, средней и старшей школы.

Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф и после 23 марта.

«Мы рады участвовать в столь масштабной инициативе, поскольку таким образом можем рассказать школьникам по всей России о наиболее распространенных угрозах в сети и способах их избежать. В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

«Знание основ информационной безопасности — необходимое условие для комфортной жизни в современном цифровом мире. Наши дети — активные пользователи множества образовательных, коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов, и они должны понимать, как сохранить в безопасности свои личные данные, защитить свои аккаунты в сети, вовремя распознать опасность мошеннических действий. Организуя для школьников "Урок цифры" с "Лабораторией Касперского", мы надеемся, что, во-первых, они приобретут необходимые базовые знания о безопасности в сети, а во-вторых, смогут лучше сориентироваться в цифровых профессиях, связанных с кибербезопасностью. В работе организации "Цифровая экономика" мы уделяем большое внимание теме информационной безопасности во всех ее аспектах, предусмотренных федпроектом "Информационная безопасность", включая решение задачи по сокращению дефицита квалифицированных кадров в этой сфере», — сказал Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Помимо «Лаборатории Касперского», партнерами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «Яндекс», «1С» и Mail.ru Group, а также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 млн раз.