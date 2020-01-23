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Обновлен визуальный навигатор по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ»

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Организация «Цифровая экономика» обновила электронную «Схему движения к цифровой экономике», выпущенную в начале 2019 г. Схема позволяет отобразить несколько сотен страниц содержания нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» на одной карте, чтобы ориентироваться в направлениях цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Новая версия схемы включила актуальные вехи нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», а также новое направление – «Развитие технологий в области искусственного интеллекта», которое будет наполняться после утверждения соответствующего федпроекта. Отдельно на карте зафиксированы выполненные вехи нацпрограммы: законодательство об электронных трудовых книжках, запуск мер поддержки отечественных производителей ПО, утверждение дорожных карт по сквозным технологиям с отбором проектов и другие. Онлайн-версия дополнена функциями интерактивного отображения дополнительной информации о «станциях» и возможностями «пересадок» на пересекающие направления.

«Обновленная версия "Схемы движения" представляет собой эффектный и эффективный инструмент мониторинга хода реализации нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Поэтапно отображая достижение ключевых вех каждого из федеральных проектов в составе нацпрограммы, она позволяет участникам сферы высоких технологий осуществлять цифровую трансформацию с учетом государственных планов и инициатив ведущих компаний цифровой экономики», – сказал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Напомним, что первая версия схемы была опубликована на сайте организации в январе 2019 г. и в формате транспортной карты отображает ключевые этапы и вехи шести основных направлений национальной программы в период до 2024 г.: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование», «Цифровое государственное управление», а также их пересечения.

«Схему движения» можно бесплатно скачать в формате PDF. Высокое качество файла PDF позволяет изготовить и собственную копию «Схемы движения» в удобном формате А0. Печатную версию рекомендуемого формата «Схемы движения» можно заказать в типографии Artwall или нажав на кнопку «Купить постер» при скачивании.

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