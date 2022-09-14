Бывший глава АНО «Цифровая экономика» перешел на работу в «1С»

Бывший глава АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир назначен директором по развитию компании-разработчика «1С». На новом месте он займется продвижением брендов организации и укреплением имиджа.



Назначение спустя два месяца

На должность заместителя директора российской ИТ-разработчика «1С» назначили Евгения Ковнира, сообщила компания. Ранее он был главой АНО «Цифровая экономика», откуда ушел 1 июля 2022 г. Представители фирмы сообщают, что на новой позиции Ковнир займется вопросами развития компании, укреплением ее имиджа и продвижением ключевых брендов.

«Рад присоединиться к уникальной команде единомышленников, создающей уже более 30 лет глобально конкурентоспособные программные продукты», – прокомментировал свое назначение Ковнир.

Директор «1С» Борис Нуралиев отметил «уникальную экспертизу» и более чем 20-летний опыт работы Евгения Ковнира в бизнесе и в государстве, которые пригодятся при работе в компании.

Биография Евгения Ковнира

Евгений Ковнир родился в 1973 г. В 1996 г. он окончил обучение в Московской военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, с 1996 по 2002 г. служил на разных позициях в Министерстве обороны России. Награжден медалью Минобороны «За воинскую доблесть» II степени.

В 2003 г. Ковнир прошел профессиональную переподготовку в межотраслевом институте повышении квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭУ им. Г.В.Плеханова по программе «Менеджмент», специализация «Экономика и управление предприятием». Карьеру в ИТ-индустрии он начал в 2002 г., когда пришел в «И.С.П.А. Групп» – системный интегратор и поставщик ИТ-решений для телеканалов и радиостанций. Здесь он пробыл до 2008 г., под конец занимая позиции руководителя департамента и директора по направлению.

Евгений Ковнир покинул АНО « Цифровая экономика » 1 июля 2022 года

С 2008 по 2011 г. Евгений Ковнир занимался развитием облачных сервисов в компании «Майкрософт Россия». Затем почти год проработал в холдинге «Медиа Группа Украина» (входят телеканалы «Украина», «Футбол», «Футбол+», «Донбасс», а также сервис лицензионного видеоконтента OLL.TV) директором по развитию бизнеса, отвечая за интернет-проекты.

На госслужбу Ковнир перешел в 2013 г., в Минкомсвязи его назначили директором департамента развития отрасли информационных технологий, где он отвечал за госполитику в сфере долгосрочного развития ИТ-отрасли. В круг его вопросов входило повышение конкурентоспособности российской ИТ-индустрии, кадровые вопросы отрасли и стимулирование венчурного финансирования.

С сентября 2015 г. Ковнир занимал пост замдиректора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. АСИ было создано в 2011 г. для продвижения приоритетных проектов в экономической и социальной сфера и улучшения предпринимательской среды в России. Проработав в АСИ два года, Ковнир перешел в АНО «Цифровая экономика», которое создавали для взаимодействия бизнеса, экспертных сообществ и органов госвласти в рамках программы «Цифровая экономика». О своем уходе Евгений Ковнир сообщил 1 июля 2022 г., заявив, что собирается «изменить траекторию собственного дальнейшего развития».

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Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», 1 июля 2022 г. Евгений Ковнир также является членом совета директоров АО «Роснано».

Про компанию «1С»

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. У организации около 10 тыс. партнеров в 25 странах и более 8 тыс. фирм 1 С:Франчайзи, сертифицированных компанией на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий.

Самая известная разработка «1С» – система программ «1С:Предприятие», решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений на технологической платформе, которая обеспечивает масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.

В августе 2022 г. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022, и лидером была признана «1C: ERP» от компании «1С». Полный функционал, длительный тестовый период и универсальность позволили ей набрать наибольшее количество баллов.

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В апреле 2022 г. аналитики Группы «Эдит про» сообщили, что доля «1С» на российском рынке ERP-систем может достичь 70% в течение ближайших двух лет. Одновременно с этим CNews писал о том, что выручка главного российского конкурента «1С» корпорации «Галактика» обрушилась в более чем в три раза, а прибыль – в шесть раз.