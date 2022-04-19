ГК «Эдит про»: доля «1С» на российском рынке ERP-систем может достичь 70%

В течение ближайших двух лет доля компании «1С» среди поставщиков ERP-систем в России может вырасти вдвое: до 70%. К таким выводам пришли эксперты ГК «Эдит про».

По данным Statista, выручка на российском рынке ИТ-услуг (включая консалтинг, разработку ПО, системную интеграцию и другие сервисы) в 2021 г. должна была достигнуть $6,49 млрд с ежегодным ростом до 7%. Сможет ли рынок удержать этот темп, станет понятно по итогам 2022 г. Перспективы рынка ИТ-консалтинга во многом зависят от санкционных потерь и готовности российских компаний быстро заместить решения ушедших из России вендоров.

По данным компании «Эдит про», в 2021 г. большую половину ERP-рынка занимали западные вендоры: SAP, Oracle, Microsoft – около 60%. Порядка 35% у «1С». Оставшуюся долю занимают российские компании: «Галактика», «Парус» и «Компас».

Сейчас на рынке сложилась ситуация, которая в перспективе приведет как к масштабированию бизнеса уже имеющихся игроков, так и появлению новых. В том числе на базе совместных компаний, имеющих опыт в разработке, с бизнесом, готовым к инвестициям и обладающим уникальными отраслевыми компетенциями.

В этой связи, по прогнозам «Эдит про», за два ближайших года доля «1С» на рынке ERP-систем может вырасти до 70%. Остальную часть поделят другие российские игроки, в том числе новички.

«Спрос на решения российской разработки как в государственном, так и коммерческом секторе приведет к перераспределению долей на рынке и вероятному удвоению доли «1С». «1С» имеет широкую линейку решений на базе своей ERP-платформы, что облегчает быстрое масштабирование бизнеса компании во всех освобождающихся нишах», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

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По его словам, что касается других российских разработчиков – скорость роста их бизнеса будет зависеть от инвестиций и грамотных решений руководства компаний. Чтобы вырасти, им предстоит преодолеть трудности с подбором специалистов, а также решить вопрос с отсутствием функциональности у ряда отраслевых решений, которые есть у зарубежных вендоров. На их доработку у компаний уйдет не меньше года.

С точки зрения потребителей переход на отечественные ERP также потребует времени. По словам Дмитрия Кичко, некоторое время они будут использовать иностранные решения, полагаясь на поддержку местных партнеров или решая возникающие вопросы своими силами.

При этом рост спроса может спровоцировать увеличение стоимости решений и проектов по внедрению в целом. Существует и риск снижения качества проектов на фоне увеличения скорости внедрений. Массовый переход на отечественные ERP в России произойдет не ранее 2025 г., прогнозируют в «Эдит про».