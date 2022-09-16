В столовой Белгородского индустриального колледжа впервые появится робот-кассир

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с компанией Smart Meal Service (резидент инновационного центра «Сколково») выступает технологическим партнером проекта по использованию технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта при организации питания учащихся Белгородского индустриального колледжа. Ключевые задачи проекта – максимальное повышение скорости обслуживания, сокращение очередей, мониторинг и контроль соответствия блюд нормативам, а также объективная оценка удовлетворенности учащихся качеством питания. Проект призван не только повысить качество обслуживания в столовых учреждения, но и обеспечить эффективность бюджетных расходов на организацию питания учащихся. Об этом CNews сообщили представители РИР.

В пилотном режиме проект запустят в IV квартале 2022 г. Для его реализации будут использованы инновационные российские разработки, которые позволяют моментально распознавать блюда и производить их оплату. Весь процесс протекает без участия человека. Интеллектуальный робот-кассир моментально распознает блюда на подносе с помощью технологий компьютерного зрения, принимает оплату безналичным способом и ведет полную статистику продаж. Кроме этого, робот-кассир будет контролировать выдачу и качество блюд, предлагаемых студентам, обучающимся на бюджетной основе: интеллектуальная информационная система робота-кассира сможет распознавать, сколько и каких блюд фактически получил каждый студент на линии раздачи, сравнивать план с фактом и выявлять отклонения. Это позволит руководству колледжа лучше контролировать процесс питания и точнее планировать закупку комплексных обедов у фабрики питания.

Также в ходе реализации проекта студенты колледжа получат доступ к новому цифровому сервису, который будет их заранее уведомлять о графике работы столовой, меню на день и неделю вперед. И, что особенно важно, учащиеся смогут оставить отзывы о качестве блюд, уровне обслуживания в столовой, оценить питание в целом.

«Белгородская область на сегодня является одним из лидеров цифрового развития, успешно реализуя инновационные проекты в различных отраслях экономики. Вместе с этим, регион проактивно формирует запрос к технологическим компаниям на новые цифровые продукты для решения широкого круга задач, прежде всего, направленных на повышение качества жизни граждан, повышение уровня клиентоцентричности в работе органов власти и их подведомственных учреждений. И в ответ на этот запрос, выступая как надежный технологический партнер для региона, сегодня мы запускаем еще один новый, высокотехнологичный проект в такой ключевой сфере как образование и организация питания учащихся в рамках учебного процесса. Мы искренне надеемся, что уже совсем скоро 1500 студентов Белгородского индустриального колледжа смогут оценить преимущества робота-кассира, и что в дальнейшем эти российские решения получат свое развитие как в самой Белгородской области, так и в других регионах России», – сказал Александр Зорин, заместитель генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (дивизион «Русатом инфраструктурные решения», ГК «Росатом»).

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.