Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку

Бизнес ИТ в госсекторе Маркет

Организация «Цифровая экономика» совместно с правительством Кемеровской области и ГАУ КО «Мой бизнес» Кемеровской области-Кузбасса провели практикоориентированный обучающий вебинар по работе с цифровыми решениями, позволяющими организовать онлайн торговлю и бесконтактную доставку товаров для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кемеровской области-Кузбасса.

Вебинар предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в таких сферах как торговля одеждой и обувью, бытовой техникой, детскими товарами, продуктами питания, строительными материалами, а также предприятий быстрого и/или общественного питания, пошива изделий на заказ и иных сферах торговли и услуг.

О комплексном подходе к цифровизации малых и средних компаний и примерах цифровизации предприятий в мире и в России рассказала Анна Никитченко, член клуба лидеров, управляющий партнер компании O2Consulting, вице-президент АНО «НИСИПП». «Многие считают, что цифровизация – это долго, дорого и только для крупных предприятий. Но на самом деле крупные предприятия сейчас боятся цифровизации малых, боятся того, что они создадут новые бизнес-модели и перестроят традиционные рынки», – отметила Никитченко.

Компании «Яндекс», МТС, Mail.ru Group, «Мегафон» представили отечественные цифровые сервисы, позволяющие с минимальными затратами и максимально быстро создать собственный сайт организации с каталогом товаров или услуг, использовать для оплаты онлайн-кассы, запустить бесконтактную доставку, а также увеличить поток покупателей и объем продаж.

«"Цифровая прокачка" собрала ведущие ИТ-компании страны. На наш взгляд, именно такие мероприятия являются максимально практикоориентированными и полезными, чтобы предприниматели малого и среднего бизнеса региона могли сформировать комплексное представление о существующих направлениях по цифровизации своего бизнеса», – отметил Михаил Парфентьев, советник по цифровым проектам «Мегафона», выступивший модератором вебинара для предпринимателей Кемеровской области-Кузбасса.

«Сегодня устойчивое развитие и эффективность любого бизнеса определяются именно уровнем его цифровизации. В связи с этим считаем, что важнейшей задачей региональных органов власти с точки зрения устойчивого социально-экономического развития и роста валового регионального продукта должно быть ускоренное внедрение цифровых технологий в деятельность организаций малого и среднего бизнеса традиционных отраслей экономики. И здесь мы совместно с ведущими компаниями цифрового бизнеса готовы стать для регионов партнерами», – сказал директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Другие материалы рубрики

Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей

Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе