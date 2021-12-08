Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашение об участии компании в цифровизации ресурсоснабжающих предприятий региона.

В соглашении стороны выразили намерение сотрудничать в области комплексной цифровизации технологических процессов предприятий водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Внедрение умных решений в этом секторе повысит эффективность работы: сократит утечки в сетях, увеличит срок службы насосных систем, снизит потребление электроэнергии. В целом они помогут оптимизировать энергозатраты и повысить производительность труда.

«ИКТ-отрасль выступает одним из основных драйверов развития Арктической зоны. Мы видим, что власти региона это понимают и активно используют цифровые решения во всех сферах жизни Заполярья. В этом регионе у нас довольно много проектов в образовании, здравоохранении, коммунальном хозяйстве, которые на деле уже доказали свою эффективность», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что цифровизация для областного правительства — один из приоритетов, и в этой сфере «Ростелеком» является ключевым партнером региона.

«Мы здесь достаточно серьезно продвинулись, область является одним из лидеров по стране. И, конечно, мы активно продолжаем двигаться дальше. Из ближайших планов — реализация с «Ростелекомом» проекта первого Центра обработки данных в Арктике. Это не просто хранилище данных, а ядро для масштабной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на территории Мурманской области. Это вопрос безопасности наших людей, одна из ключевых наших целей и задач», — сказал Андрей Чибис.

2021 г. стал годом достижений для Мурманской области в сфере внедрения цифровых технологий. Регион занял второе место на Северо-Западе по уровню цифровизации и вышел на вторую позицию среди 85 субъектов РФ в рейтинге по доступности социально значимых услуг в электронном виде на Едином портале госуслуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи

«Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» дали частоты для 5G. Но не те, которые им нужны

Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли

Nokia локализует производство на территории России

Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму

Сын Кириенко покидает «Ростелеком»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022