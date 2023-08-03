«Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики

Платформа «Яндекс учебник» готовит образовательную нейросеть, которая поможет детям и подросткам учиться программированию. Она позволит школьникам разных возрастов решать задачи по информатике в комфортном темпе и будет подстраиваться под уровень знаний каждого ученика. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс учебника».

Технология проанализирует, как ребенок выполняет задания, найдет проблемные области и причины их появления, а также предложит персонализированные советы, которые помогут без стресса усвоить материал и развить необходимые навыки.

Над созданием образовательной сети работают специалисты «Яндекса» и преподаватели информатики. Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT (YaLM 2.0), отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах «Яндекс учебника».

Присоединиться к проекту и дообучать нейросеть могут учителя и репетиторы по информатике. Для участия нужно оставить заявку на сайте, выполнить тестовое задание и пройти интервью. Преподаватели-тренеры смогут выбрать удобный для себя график удаленной работы. Участие в проекте занимает от 20 до 40 часов в неделю и оплачивается.

Бесплатный образовательный сервис на основе нейросети появится в открытом доступе в 2024 г. Им смогут воспользоваться все зарегистрированные пользователи «Яндекс учебника».

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YandexGPT — генеративная нейросеть нового поколения, запущенная «Яндексом» в мае 2023 г. Она доступна в специальном режиме «Алисы» «Давай придумаем», в «Яндекс браузере», сервисе для тезисного пересказа текстов в интернете 300.ya.ru, приложении для генерации изображений «Шедеврум» и личном кабинете продавца в «Яндекс маркете». Владельцы бизнес-аккаунтов также могут подать заявку на тестирование нейросети на облачной платформе Yandex Cloud.

«Яндекс учебник» — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тыс. заданий по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1–9 классов, а также курсами для детей на развитие ИТ-навыков. Все материалы разработаны опытными методистами с учетом ФГОС начального и основного образования. Сейчас сервисом пользуются более 200 тыс. учителей из 40 тыс. школ России и более 4,3 млн учеников.