Учителя смогут проверить знание школьниками информатики с помощью диагностики «Яндекса»

С 16 сентября по 20 октября 2024 г. «Яндекс Учебник» проведет первую в учебном году диагностику по информатике для школьников 5-11 классов и студентов колледжей. После тестирования педагоги узнают, насколько хорошо ученики овладели необходимыми навыками, и скорректируют учебный план. В диагностике есть интерактивный сюжет, чтобы снять волнение и не дать ученикам заскучать. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника».

В 2024 г. тестирование пройдет в обновленном формате. Теперь вопросы разделены на несколько тематических блоков и классы с 5о по 11. Учитель может проверить конкретную тему, для каждой есть отдельные задания. Их можно выполнить на уроке или задать на дом. Прохождение займет 40–45 минут, работать можно на компьютере или в мобильной версии «Яндекс Учебника».

«Вопросы диагностики в этом году оцениваются по уровню сложности на основе таксономий Блума и SOLO. Таксономия Блума разделяет познавательные навыки на шесть уровней: от простого запоминания фактов до создания новых идей и решений. Таксономия SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) позволяет оценивать глубину понимания материала. Использование этих таксономий в оценке заданий позволяет более точно измерять глубину освоения материала и способствует развитию критического мышления, что делает тестирование более объективным и полезным для дальнейшего обучения», — сказала руководитель «Яндекс Учебника» Елена Краевская.

Системы Блума и SOLO учитывают не только знание фактов, но и то, как ученики справляются с анализом, решением задач и как используют навыки в жизни.

По результатам диагностики учителя получат детальную статистику по классам и отдельным ученикам, чтобы узнать, с какими заданиями школьного курса информатики ученики справляются лучше, а в каких испытывают трудности. Эти данные можно использовать для планирования преподавания предмета и разработки индивидуальных образовательных маршрутов для учеников.

В прошлом учебном году в осенней диагностике «Яндекс Учебника» участвовало больше 216 тыс. учеников со всей страны. Лучше всего школьники справились с заданиями по работе с мессенджерами, редакторами презентаций и с упражнениями по графам. Сложности возникли с задачами на выявление фишинга, с вычислениями в электронных таблицах и работой в текстовом редакторе.