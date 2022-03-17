Разделы

Бизнес Кадры
|

На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников

«Яндекс Учебник», Фонд Сегаловича и голосовой помощник «Алиса» приглашают учеников 6–11 классов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно уметь программировать — необходимые знания школьники получат во время прохождения олимпиады.

В олимпиаде, которая состоит из двух этапов, будет минимум абстрактных задач и максимум практических. На первом этапе школьников ждут задачи на логическое мышление, программирование ровера и написание кода на Python. Второй этап — онлайн-хакатон, на котором дети смогут потренировать алгоритмическое мышление, декомпозицию, научатся работать в команде. Школьники разработают идею и сценарий проекта, будут программировать сам навык в конструкторе Aimylogic, а лучшие из них опубликуют в каталоге «Алисы», где им смогут воспользоваться более 45 млн пользователей.

Перед хакатоном и во время него дети будут проходить обучение: познакомятся с работой над голосовыми интерфейсами и узнают, как использовать инструменты распознавания и синтеза живой речи. Также они научатся основам бизнес-моделирования: от проверки идеи до тестирования готового продукта.

Наставниками команд будут учителя информатики, для которых «Яндекс Учебник» подготовил специальное обучение по созданию навыков для голосовых помощников.

«Олимпиада — эффективный способ показать тысячам школьников, как легко можно начать программировать. Сейчас ИТ-навыки нужны для учёбы и работы во многих областях, причем не только технических. Для участия в этой олимпиаде даже не нужна подготовка — внутри олимпиады есть короткие обучающие ролики, которые помогают разобраться в азах программирования. Полученные знания можно будет сразу применить в решении задач. Учителя-наставники также получат большую пользу от участия. Как и дети, преподаватели смогут подготовиться и изучить новые инструменты и подходы к работе, получат опыт организации больших и увлекательных проектов», — отметил Александр Москвичев, руководитель онлайн-платформы «Яндекс Учебник».

В каждом туре школьников ждут призы, а за победу в хакатоне команды наградят «Яндекс Станциями». Три лучших команды отправятся на экскурсию по офису «Яндекса», встретятся с ведущими экспертами компании и поедут на полигон беспилотных авто. Учителя школьников, выигравших суперприз, получат в подарок курс по развитию soft skills от «Яндекс Практикума».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам

HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров

Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны

Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций

В создателе революционной архитектуры ARM массовые увольнения. На улицу выгонят каждого шестого

В «Яндексе» сменился гендиректор

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022