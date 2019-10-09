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«Мегафон» предложил платить кэшбеком за безлимитные услуги связи

Телеком Мобильная связь

«Мегафон» выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кэшбека в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

С октября 2019 г. пользователям тарифных планов «Включайся!» доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбек, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбека – 10%. Через три месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума – в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбеком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и Youtube.

«Весной 2019 г. "Мегафон" первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбеком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки "Включайся!". Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбеку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбека попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбека, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», – отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор «Мегафона».

Кроме того, накопленные суммы кэшбека по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «Мегафон ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку «Мегафон ТВ», сервисы «Мегафон пресса», «Мегафон музыка», «Мегафон книги», антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности «#Специи».



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