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Индексная книга (каталог) CNews*
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МегаФон Музыка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 Мужчины в Орловской области пользуются музыкальными сервисами на 36% чаще женщин 1
27.08.2026 Старшее поколение и дети Альфа стали лидерами роста аудитории музыкальных приложений 1
09.10.2019 «Мегафон» предложил платить кэшбеком за безлимитные услуги связи 1
24.06.2019 «Мегафон» запустил 2-месячный 100% кэшбэк на ряде тарифов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МегаФон Музыка и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10814 2
МегаФон Ритейл 85 1
ESET - ESET Software 1162 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2642 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6351 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9438 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8541 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4454 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9332 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1128 1
Аксессуары 4299 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6069 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
МегаФон пресса 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 3004 1
МегаФон Книги 2 1
Вольфсон Влад 59 2
Россия - РФ - Российская федерация 166927 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7064 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1826 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3377 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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