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МегаФон Музыка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
МегаФон Музыка и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10814 2
|МегаФон Ритейл 85 1
|ESET - ESET Software 1162 1
|МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 2
|ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
|МегаФон пресса 5 1
|Google YouTube - Видеохостинг 3004 1
|МегаФон Книги 2 1
|Вольфсон Влад 59 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.