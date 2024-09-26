Сервис «Яндекс Вебмастер» начал обновление дизайна

В сервисе «Яндекс Вебмастер» стал доступен новый обновленный дизайн меню. Изменения направлены на то, чтобы сделать понятнее пользовательский путь в сервисе. Они призваны помочь пользователям без большого технического бэкграунда проводить технический аудит сайта и работать с аналитикой по продвижению и развитию бизнеса в Поиске. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Меню стало компактнее, чтобы рабочее пространство стало еще больше. Теперь можно свернуть его и освободить место на экране для работы с инструментами. Навигация стала проще и интуитивнее, а в нижней части меню появился персональный блок с информацией об аккаунте, настройках, уведомлениях и кнопкой для связи со службой поддержки. Также сервис перешел на новую светлую цветовую схему.

Обновление уже доступно в сервисе для большинства пользователей и станет доступно всем в течение недели.