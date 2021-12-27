Москва и Сеул объединят усилия в развитие высокотехнологичных стартапов

Агентство инноваций Москвы, Корейская ассоциация Innobiz и Корейский институт развития стартапов и предпринимательства подписали меморандум о продвижении на взаимовыгодной основе высокотехнологичных проектов на площадках российской столицы и Сеула.

«Мы расширяем наше сотрудничество по взаимному продвижению технологических разработок. Этот меморандум стал продолжением уже подписанного в сентябре соглашения с представителями деловых кругов Южной Кореи, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Теперь к нему присоединился и научный институт. Участники уже познакомились с уникальными решениями столичных разработчиков».

Основными точками высокотехнологического взаимодействия двух столиц станут программа пилотного тестирования инноваций и «Московский акселератор».

В Москве уже запущен проект по пилотному тестированию в городской среде южнокорейских технологических решений в сфере ИТ, спорта и ретейла

Сотрудничество уже началось с нескольких раундов питч-сессий, проведенных Агентством инноваций Москвы и Innobiz. Корейские и российские компании представляли свои разработки в различных сферах, чтобы найти площадки для тестирования. Так, представителей Южной Кореи заинтересовали московские продукты с технологией искусственного интеллекта. В свою очередь столица России уже запустила проект по пилотному тестированию в городской среде южнокорейских технологических решений в сфере ИТ, спорта и ретейла.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется Агентством инноваций Москвы. Она позволяет разработчикам испытать свои проекты в реальных условиях городской среды, оценить перспективы и конкурентоспособность своих разработок и при необходимости усовершенствовать их на основе обратной связи от потребителей. Сейчас проект реализуется более чем на 145 площадках в 18 различных отраслях. Уже было проведено более 150 пилотных тестирований, из них 115 к этому моменту успешно завершены.

«Московский акселератор» — проект для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями. За время его существования было запущено 13 акселерационных треков. В них приняли участие около 4,8 тысячи стартапов, свыше 40 корпораций-партнеров, более 20 компаний-выпускников вышли на международные рынки.

Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.

Корейский институт развития стартапов и предпринимательства — это ведущая организация Южной Корее в области продвижения технологических компаний, в том числе и на международные рынки.