Услуги Selectel стали доступны в новом регионе «Амстердам»

Selectel, российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о расширении географии сервисов — теперь клиентам компании доступен регион «Амстердам». На базе новой европейской площадки можно заказать выделенные серверы и воспользоваться сервисами облачной платформы Selectel.

Доступность нового региона в панели my.selectel позволит российским компаниям, работающим на рынке Европы, быстро развернуть инфраструктуру, масштабируемую под задачи различных проектов, а также сократить затраты на ее обслуживание.

Появление новой площадки Selectel на базе европейского ЦОД уровня Tier 3 — это следующий этап в расширении географии сервисов компании для заказчиков. Амстердам был выбран как один из крупнейших хабов европейских операторов связи. Здесь сосредоточена значительная часть всех дата-центров Европы и есть объекты, полностью отвечающие требованиям Selectel к безопасности и надежности.

В новом регионе клиентам Selectel доступны различные конфигурации выделенных серверов, облачные серверы (Standard, CPU, Memory Line) и балансировщик нагрузки. В дальнейшем портфолио провайдера в Европе дополнится сервисом бэкапов по расписанию и PaaS-сервисами: DBaaS и Managed Kubernetes.

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«Для наших российских заказчиков, у которых есть проекты, ориентированные на европейский рынок, использование мощностей Selectel в Амстердаме — это, прежде всего, возможность разместить ресурсы «ближе» к конечным пользователям и повысить отказоустойчивость инфраструктуры, — отметил Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. — Кроме того, клиенты смогут воспользоваться привычной для них функциональностью и преимуществами сервисов Selectel, среди которых русскоязычная техподдержка, оплата услуг в рублях и удобная панель управления».

Последние несколько лет Selectel активно занимается региональной экспансией, чтобы повысить доступность услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье. Так, в 2019 г. компания запустила облачную платформу в Новосибирске, а в 2020 начала предоставлять услуги на базе дата-центра в Узбекистане.