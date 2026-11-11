Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204316
ИКТ 15891
Организации 11988
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3600
Системы 27077
Персоны 89101
География 3175
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 898

Тихомиров Владимир

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Security Vision на SOC Forum 2026 – как это было 1
19.07.2023 Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха» 1
18.08.2016 «Ингосстрах» ускорила разработку бизнес-системы с внедрением технологии виртуализации баз данных Delphix 1
04.07.2016 «Ингосстрах» внедряет электронный документооборот Synerdocs 1
06.04.2016 Как «Ингосстрах» унифицировал коммуникации 1
17.09.2015 «Ингосстрах» оптимизировал взаимодействие с агентами и партнерами с помощью решения Epam 1
22.12.2009 «Крок» перевёл АИС «Ингосстраха» на Oracle Database 10g 1
28.07.2009 «Ингосстрах» построил систему антивирусной защиты на базе Eset NOD32 1
10.05.2007 23 мая откроется eLearn EXPO Москва 2007 1
19.05.2004 27-28 мая пройдет конференция eLearnExpo Moscow 2004 1
27.04.2004 27-28 мая пройдет конференция eLearnExpo Moscow 2004 1
22.04.2004 "Ингосстрах" поставил точку в конфликте ABBYY и Cognitive 1
17.03.2004 В мае пройдет конференция eLearnExpo Moscow 2004 1
09.03.2004 В мае пройдет конференция eLearnExpo Moscow 2004 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Тихомиров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9725 5
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 4
Крок - Croc 1972 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 4
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 4
Microsoft Corporation 25933 2
SAP SE 5638 1
Cisco Systems 5387 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5915 1
Oracle Corporation 7132 1
ESET - ESET Software 1166 1
Directum - Директум 1302 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 721 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 431 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 418 1
Delphix 2 1
Ингосстрах СПАО 487 8
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
Судебная власть - Judicial power 2542 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5824 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1188 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2410 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17167 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55397 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37167 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13438 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10429 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34266 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13118 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16996 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2909 1
Электронный документ - Electronic document 1601 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 301 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 397 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24674 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18524 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36490 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27371 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2519 1
Оцифровка - Digitization 5315 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2481 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12600 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15620 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3452 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2783 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8788 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27354 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7411 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9519 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5787 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8078 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14558 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5937 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13193 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2768 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 555 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7990 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13938 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 1
FreePik 1911 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2593 1
Microsoft Outlook 1512 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1327 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 238 1
Cognitive Forms 46 1
Sadler Andy - Садлер Энди 5 4
Гиглавы Александр 6 4
Свистунов Михаил 3 1
Колокольников Андрей 1 1
Черков Станислав 2 1
Mahendren Sean - Махендрен Шон 2 1
Фрёлих Антон 1 1
Цаплина Наталья 1 1
Арефьев Андрей 77 1
Баранов Роман 14 1
Соловьев Максим 4 1
Рубцов Иван 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 169780 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1839 4
Нидерланды - Амстердам 634 4
Австрия - Вена 263 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19504 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55249 1
Казахстан - Республика 6165 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
Армения - Республика 2485 1
Беларусь - Белоруссия 6399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8737 1
Индия - Bharat 5934 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1444 1
Израиль 2881 1
Германия - Федеративная Республика 13330 1
Франция - Французская Республика 8222 1
Венгрия 858 1
Украина 7987 1
Узбекистан - Республика 2072 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1129 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16497 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34581 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6671 4
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6746 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 282 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8621 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1596 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1434 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 228 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5910 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 457 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 251 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4704 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5580 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7142 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 612 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 7 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3661 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1101 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще