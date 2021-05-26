G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустил новый регион присутствия своего публичного облака в столице Нидерландов Амстердаме в дата-центре уровня Tier IV. Решение позволяет компаниям и организациям развертывать ИТ-инфраструктуру любой конфигурации и мощности за несколько минут, а за счет интеграции облака с сетью доставки контента компании, расположенной в более чем 100 точках присутствия по всему миру, время его отклика составляет до 30 мс. Вся обработка данных осуществляется на территории Нидерландов.

Амстердам стал шестым регионом публичного облака компании, ранее публичные облака G-Core Labs были запущены в Люксембурге, Ашберне (США), Москва, Хабаровске и Сингапуре. Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 20 дополнительных точек присутствия облака на всех континентах мира.

«Европа традиционно является одним из главных приоритетов G-Core Labs, здесь сосредоточено большинство клиентов компании. В связи с этим в дополнение к региону публичного облака в Люксембурге мы открываем для удобства наших пользователей также мощный кластер нашего облака в Амстердаме, одном из важных экономических центров Старого света. А до конца года будет запущено облако на территории Германии», - отметил Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs.

По его словам, в 2020 г. облако G-Core Labs успешно прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Это подтверждает высокий уровень защиты персональной информации держателей карт в облаке компании, что особенно важно для финансовой индустрии, онлайн-ритейла и любого бизнеса, принимающего платежи с помощью карт.

Облачные сервисы G-Core Labs работают на процессорах Intel Xeon Gold 6152, 6252 и 5220, имеют до 1 ТБ RAM, а также SSD и HDD с тройной репликацией.

В рамках модели IaaS решение G-Core Labs предоставляет функционал не ограниченных по мощности виртуальных машин с возможностью быстрого бесшовного масштабирования, функции балансировщика нагрузки, резервного копирования систем и их аварийного восстановления. Облака компании позволяет создавать виртуальные облачные сети, где клиенты могут настраивать приватные кластеры для необходимых вычислений или изоляции определенного контура приложений в рамках собственной облачной сети.

В рамках PaaS-модели облака G-Core Labs предлагает собственную AI-платформу, предоставляющую возможность в кратчайшие сроки создавать, обучать и развертывать различные модели машинного обучения.