«Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд»

«Рег.ру» развернул для «Равенол Руссланд» частное облако на мощностях собственного ЦОД и перенес в него всю инфраструктуру клиента, включая виртуальные рабочие места, финансовые системы на базе «1С», корпоративный сайт. Проект позволяет сократить капитальные затраты на ИТ и обеспечить безопасное хранение данных «Равенол Руссланд». Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Равенол Руссланд» — представительство немецкого производителя смазочных материалов и автохимии, работающее на российском рынке 17 лет. Компания придерживается сервисной модели потребления ресурсов и не намерена наращивать капитальные затраты на развертывание собственной ИТ-инфраструктуры. При этом «Равенол Руссланд» предъявляет высокие требования к безопасности: сервисы, размещенные во внешнем ЦОД, должны работать изолированно от сервисов других клиентов провайдера.

«Рег.ру» предложила «Равенол Руссланд» использовать частное облако, которое сочетает в себе возможность быстрого наращивания вычислительных мощностей, как в публичном облаке, и единоличное использование ресурсов, как в onpremise-инфраструктуре. Решение построено на базе технологий VMware. Все системы частного облака зарезервированы, выход из строя любого компонента кластера не приводит к простою сервисов клиента.

«Мы довольно давно используем для бизнеса облачные ресурсы. Когда выбирали нового провайдера, в первую очередь обращали внимание на его экспертизу и возможность взять на себя проект под ключ. «Рег.ру» нам понравился своим комплексным подходом: компания буквально пересобрала виртуальную инфраструктуру по нашим критериям, а теперь без нареканий поддерживает ее», — сказал Сергей Кумсков, руководитель ИТ ООО «Равенол Руссланд».

«Команда «Рег.ру» поддерживает не только частное облако. Мы также администрируем корпоративную сеть «Равенол Руссланд» в офисах по всей России. Тем самым мы помогаем клиенту отказаться от штатных системных администраторов», — сказал Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

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«Рег.ру» – российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Входит в группу «Рунити», объединяющую также RU-CENTER, SpaceWeb и ряд других компаний. Включен в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором. Компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах России и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.