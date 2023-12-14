Хостинг-провайдеры не могут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, потому что он сбоит. Тем, кто не успеет, придется уйти с рынка

Провайдеры хостинга жалуются, что подать заявку на регистрацию в реестре Роскомнадзора невозможно — сервис выдает ошибку. Тем компаниям, которые не успеют сделать это до 15 декабря 2023 г., придется уйти с рынка.

Сбой системы

Провайдеры хостинга жалуются на невозможность подать заявку для регистрации в реестре Роскомнадзора, пишет Forbes. Сервис регулятора выдает ошибку.

«Реестр провайдеров хостинга не работает. Десятки компаний не могут зарегистрироваться. Мы далеко не единственные», — проинформировал представитель хостинг-провайдера «Евробайт». По словам источника издания, в Роскомнадзоре работают над ошибкой.

Собеседник в другой компании, работающей на рынке хостинга, подтвердил, что имеются сложности с доступом в личный кабинет реестра Роскомнадзора. В хостинг-провайдере RuVDS тоже слышали о проблеме, сказал генеральный директор Никита Цаплин.

В Роскомнадзоре, однако, сообщили, что «не фиксируют проблем с работой реестра».

Реестр Роскомнадзора

В июле 2023 г. Госдума приняла изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вводящий регулирование провайдеров хостинга. Согласно документу, оказывать услуги по предоставлению хостинга смогут только компании из реестра Роскомнадзора.

Фото: Freepik Сервис РНК для подачи заявок на включение в реестр хостинг-провайдеров выдает ошибку

В сентябре 2023 г. Минцифры, как писал CNews, предложило уточнение — провайдеров будут включать в реестр на основании полученных от них уведомлений. Уведомление должно направляться не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности через личный кабинет на сайте РКН. Провайдеры, которые уже работают, должны сообщить об этом не позднее 15 декабря.

Кто не успеет, тот покинет рынок

О начале формирования реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзор объявил на своем сайте 4 декабря 2023 г. «Организациям, которые не войдут в список, с 1 февраля 2024 г. будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России», — говорится на сайте регулятора.

Больше половины российского рынка хостинга занимают три компании: на «Рег.ру» приходится 32,47%, на «Мастерхост» — 8,77%, на Ru-Center — 7,9%. Такие данные Hostings.info приводит Forbes. Из этих же данных следует, что список компаний с наибольшим количеством клиентов (сведения предоставлены хостинг-провайдерами) состоит из 30 организаций.

«Провайдеры активно заходят на портал ведомства, изучают информацию о регулировании и новых требованиях к их работе. На данный момент 199 организаций зашли в личный кабинет, 124 подали заявки на включение в реестр», — отметили на запрос издания в ведомстве. «Мастерхост» на запрос не ответил. О ситуации в Ru-Center тоже ничего не сообщается. В «Рег.ру» сказали, что подали заявку в первый же день, проблем с подачей формы тогда не возникло.