«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS

«Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются на поставщика услуги.

MySQL входит в топ-5 популярных реляционных систем управления базами данных. Она используется в работе многих корпоративных сайтов и приложений, в том числе аналитических систем, EPR и CRM, приложений для групповой работы. Обычно установка администратором MySQL on premise требует нескольких часов. Запуск сервиса в «Рег.Облаке» позволяет сократить этот процесс в десятки раз за счет оптимальных преднастроенных конфигураций.

Помимо ускорения time-to-market, новый сервис «Рег.ру» помогает оптимизировать затраты на ИТ. Клиенту не нужно думать о капитальной нагрузке на бизнес, о том, как часто обновлять оборудование и масштабировать инфраструктуру. Оплата происходит по факту в зависимости от объема потребленных вычислительных ресурсов, которые при увеличении кластеров MySQL добавляются также по клику за считанные минуты.

«Рег.ру» предлагает MySQL как PaaS (платформа как сервис). Зона ответственности провайдера включает создание всей необходимой инфраструктуры (развертывание облачных ресурсов, настройка сети, установка ПО), обеспечение безопасности, мониторинг и поддержку в режиме 24х7. Для отказоустойчивости «Рег.ру» создает до пяти реплик баз данных, разнесенных на разные физические серверы. Репликации реализованы при помощи кластера Galera.

«Мы планируем дальше развивать сервисы, которые высвобождают руки и время наших клиентов. И делаем это на проверенных опытом технологиях, которые используем сами. В проектах берем на себя все трудоемкие процессы, чтобы пользователи облачных услуг «Рег.ру» концентрировались на бизнес-задачах и стратегических целях», — сказал директор по информационным технологиям «Рег.ру» Евгений Мартынов.

«Рег.Облако» запущено на базе программных комплексов OpenStack, Kubernetes и KVM в июне 2023 г. Ранее компания «Рег.ру» анонсировала появление в портфеле своих облачных услуг системы управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. «Рег.ру» входит в топ-15 крупнейших IaaS-поставщиков в России, согласно рейтингу CNews Analytics.

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«Рег.ру» – российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен, входит в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором.

Компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах России и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.