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Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017

Провайдер облачных услуг «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центробанка РФ для финансовых организаций, которые увеличивают объемы использования облачной инфраструктуры.

Национальный стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017 устанавливает требования по защищенности информационных систем, которые используют компании финансовой отрасли. Повышение уровня защиты информации «Т1 Облако» обеспечивает его клиентам уверенность в конфиденциальности, целостности и доступности своих систем и данных, размещенных в инфраструктуре провайдера. Организации смогут безопасно размещать ИТ-системы с кредитно-финансовыми данными и переносить в облако критически важные бизнес-процессы, связанные с банковскими операциями.

Кроме того, размещение сервисов и автоматизированных банковских систем (АБС) в сертифицированном облаке значительно упрощает аудит корпоративной инфраструктуры на соответствие стандартам ЦБ, так как само облако уже прошло аудит. По данным экспертов «Т1 Облако», это даст возможность сэкономить 30-40% ресурсов, необходимых для проведения оценки соответствия АБС.

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«У кредитно-финансовой сферы наиболее строгие требования по обеспечению информационной безопасности. Поэтому обсуждение вопросов защиты инфраструктуры на одном из самых важных событий отрасли, где представлены лидеры рынка ИБ – Уральском форуме – особо значимо. «Т1 Облако» уделяет особое внимание усилению безопасности своего облака, решая при этом один из приоритетных запросов финансовых организаций — обеспечение сохранности, целостности и доступности данных. В этой связи мы не только расширили продуктовый портфель надежными ИБ-решениями и запустили новые защищенные площадки для развертывания высоконагруженных систем крупных финансовых игроков, но и инвестировали значительные ресурсы для достижения соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017. Это позволило повысить общий уровень защищенности инфраструктуры Т1 Облако и предоставило банкам возможность проводить аудиты своих ИТ-систем, размещенных в нашем публичном облаке, по упрощенному сценарию», – отметил Антон Степанов, директор «Т1 Облако».

«ИТ-инфраструктура в организациях постоянно видоизменяется: появляются новые технологии, старые – масштабируются. Тактики и техники нарушителей также непрерывно развиваются. Эти факторы создают предпосылки для возникновения новых угроз информационной безопасности. Поэтому системы и процессы информационной безопасности должны постоянно совершенствоваться. Организации, которые не работают в этом направлении, рано или поздно получают инциденты ИБ. «Т1 Облако» активно развивает свою информационную безопасность: за год коэффициент соответствия провайдера ГОСТ Р 57580.1-2017 увеличился с 0,81 до 0,87, что является значительным приростом и говорит о большой работе компании в этом направлении и фокусе её руководства на эти вопросы», – сказал Илья Землячев, генеральный директор компании «Мир информационной безопасности», организации, проводившей аудит.

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