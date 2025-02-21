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Землячев Илья


21.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Землячев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 126 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1085 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 276 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
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