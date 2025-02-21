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Землячев Илья
|21.02.2025
|Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017 1
Землячев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Антон 69 1
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