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Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам»

Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) принял участие в ежегодном форуме «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» в качестве генерального партнера. Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако, выступил на пленарной сессии с докладом: «Информационная безопасность из облака: преимущества и кейсы».

Эксперт рассказал про различные модели развертывания облачных решений (публичные, частные, гибридные и отчуждаемые облака) и подчеркнул важность комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности на всех уровнях ИТ-инфрастуктуры.

Алексей Кубарев рассказал про успешные кейсы перехода клиентов на T1 Облако. Так, для микрокредитной организации была построена гибкая и отказоустойчивая облачная инфраструктура, соответствующая всем актуальным требованиям регулятора, что позволило компании решить задачу обеспечения информационной безопасности без расширения штата специалистов. В другом случае безопасная миграция цифрового продукта клиента из частного в публичное облако помогла оптимизировать системные затраты на 60 процентов.

«Мы, как российский провайдер, обеспечиваем многоуровневую защиту информации в облачной среде, а также предоставляем портфель различных сервисов информационной безопасности по подписке — от идентификации и многофакторной аутентификации до предотвращения DDoS-атак и защиты конечных точек. Такой подход, подтвержденный нашей экспертизой и успешными кейсами, гарантирует клиентам высокий уровень безопасности и удобство реализации ИБ технологий», — комментирует Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности, Т1 Облако.

«CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» — ежегодное мероприятие для представителей бизнеса, государства и ИТ-отрасли, в рамках которой эксперты обсуждают ключевые вопросы и вызовы рынка при реализации проектов. На стенде облачного провайдера участники смогли пообщаться с профильными экспертами и познакомиться с решениями компании.

О T1 Облако (ИТ-холдинг T1) – один из ведущих российских провайдеров облачной инфраструктуры и сервисов. Входит в ТОП-5 IaaS-провайдеров уровня Enterprise и ТОП-3 провайдеров по уровню SLA в России (Cnews Analytics, 2023). Клиенты T1 Облако — компании различных сегментов бизнеса и отраслей: финансовый сектор, ритейл, медицина и страхование, промышленность, ИТ и телеком.

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T1 Облако предоставляет полный портфель востребованных облачных услуг по моделям IaaS, SaaS, DBaaS, PaaS, сетевые сервисы CDN и стек импортонезависимых решений на базе отечественных разработок, куда входят: операционные системы Linux, система резервного копирования данных, объектное S3 хранилище, облачный диск, платформа для корпоративных коммуникаций и многое другое.

Т1 – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — 20 тысяч сотрудников. В 2022 году оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.

Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифровая Академия. Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба.

Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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