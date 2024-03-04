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T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»

Облачный провайдер T1 Cloud традиционно принимает активное участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024», которая пройдет 14 марта в Москве, и выступает генеральным партнером мероприятия

В ходе деловой программы Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud, выступит с докладом на тему «Облако для бизнеса T1 Cloud. Приоритеты 2024: надежность, безопасность, эффективность», где рассмотрит тренды развития облачных технологий и важные вопросы безопасности, связанные с ростом киберугроз. В своем выступлении Георгий также расскажет, как за счет нового подхода к построению ИТ архитектуры и полностью аттестованному по наивысшей категории значимости облаку T1 Cloud, компании могут обеспечить максимальную защиту своих данных и соответствие требованиям Федеральных законов №152 «О персональных данных» и №187 «О безопасности КИИ».

Гости конференции смогут посетить стенд T1 Cloud, где эксперты расскажут о возможностях новых сервисов, которыми дополнился портфель провайдера: об управляемых в формате Managed Services баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis и обновлённом интерфейсе Т1 Диск для безопасной совместной работы сотрудников внутри компании и за ее пределами. Кроме этого, команда специалистов T1 Cloud наглядно покажет работу других облачных сервисов с помощью удобного единого интерфейса управления облаком и поделится лучшими практиками их применения в различных отраслях и сферах бизнеса.

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