«Т1» и Мосбиржа пилотируют систему мониторинга ИТ-процессов на искусственном интеллекте

Российский биржевой холдинг «Московская биржа» приступил к пилотированию решения для интеллектуального мониторинга внутренних ИТ-процессов: в рамках пилотного проекта специалисты группы «Т1» в тестовом формате использовали один из инструментов платформы «Сфера». Решение на базе искусственного интеллекта призвано предоставить дополнительные возможности оперативного реагирования на некорректную работу внутренних ИТ-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В начале 2023 г. Московская биржа передала «Т1» пакет данных одной из своих цифровых систем для тестирования эффективности инструмента. Обработка информации и анализ результатов проводятся в защищенном контуре с сохранением конфиденциальности. По завершении работ команда холдинга представит результаты пилотного проекта по автоматическому выявлению аномалий с использованием методов глубокого обучения, а также подготовит рекомендации по внедрению средств интеллектуального мониторинга и обучит персонал биржи работе с системой.

Главное преимущество подхода — использование адаптивных моделей машинного обучения, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени. Анализ и прогнозирование метрик информационных систем осуществляется с учетом трендов, сезонности и производственных календарей, обеспечивая максимально раннее информирование.

«По итогам 2022 г. совокупный объем торгов на рынках Московской биржи превысил 1,1 квадрлн руб., ежемесячно в торгах участвуют свыше 2,5 млн человек. Наша задача – обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры. По итогам 2022 г. показатель доступности ИТ-систем составил 99,99%. Добиваться таких результатов нам позволяют в том числе мониторинг и меры оперативного реагирования на любые отклонения в работе систем», — отметил Андрей Бурилов, управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи.

«Внедренный в рамках пилотного проекта инструмент «Сфера.интеллектуальный анализ событий» (Сфера.ИАС) отслеживает метрики, события, изменения, логи и транзакции, позволяя не только выявлять аномалии, но и автоматически анализировать причины и предупреждать о возможных последствиях. Важно отметить, что решение является полностью российским и включено в Реестр отечественных программных продуктов», — сказал Максим Кутузов, коммерческий директор платформы «Сфера».

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Группа «Московская биржа» управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий (небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»), а также клиринговый центр (небанковская кредитная организация – центральный контрагент АО «Национальный клиринговый центр»), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Платформа «Сфера» — платформа производства ПО, созданная внутри группы «Т1». «Сфера» включает в себя более 40 инженерных инструментов класса IT4IT для управления разработкой, тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, а также инженерных инструментов для работы с исходным кодом и инструментами мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов. Они интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла. Помимо этого, платформа содержит регламентирующую эффективную организацию процессов разработки методологию, которая покрывает восемь основных слоев: процессы сопровождения, управление людьми, стримами и командами, управление разработкой, управление продуктами и сервисами, инженерные практики, культура и ценности и сквозной мониторинг на всех этапах разработки».

«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.