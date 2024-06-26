Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов

Компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Технологический бандл позволит пользователям автоматически связывать изменения в коде с задачами в TeamStorm, что обеспечит непрерывность процессов разработки и повысит общую эффективность работы по проектам.

GitFlic — первая российская платформа для разработки программного обеспечения. Данные хранятся в сертифицированных дата-центрах, расположенных на территории России, что гарантирует заказчикам независимость от санкционных рисков.

TeamStorm — отечественная система управления рабочими процессами с широкой функциональностью, способная заменить популярные зарубежные сервисы, в первую очередь — продукты Atlassian: Jira, Trello и Confluence.

Оба решения включены в «Реестр российского ПО» Минцифры.

Интеграция TeamStorm и GitFlic станет важным шагом на пути к расширению экосистемы российских продуктов для защиты от санкционных рисков, обеспечению безопасности данных и жизненного цикла ПО, а также обеспечивает расширение обеспечения жизненного цикла разработки ПО необходимыми инструментами.

«За три года разработки сервис GitFlic стал полноценным инструментом, которым можно заменить GitLab, GitHub и BitBucket. Интеграция продукта с системой TeamStorm — качественный кейс, демонстрирующий простоту и удобство комплексной платформы для создания и реализации ИТ-проектов. Используя бандл на основе GitFlic, наши клиенты смогут оптимизировать процесс разработки без ущерба для качества кода и информационной безопасности. Такой подход ускорит адаптацию к российскому решению и, соответственно, повлияет на его выбор российскими разработчиками ПО», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

«Совместная интеграция Test IT, TeamStorm, GitFlic позволит закрыть сразу несколько потребностей заказчиков: постановку стратегических целей (OKR), управление требованиями и знаниями (WiKi), управление разработкой (agile, waterfall), управление ручным и авто тестированием, CI/CD, отчетность по проекту и выполненным задачам сотрудника», – отметил Василий Данильченков, коммерческий директор TeamStorm.