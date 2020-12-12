CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

О развитии цифровизации в Белгородской области, уникальных проектах и возникающих в ходе их реализации сложностях в интервью CNews рассказал Евгений Мирошников, начальник департамента цифрового развития Белгородской области.

CNews: Какие задачи ставит руководство региона перед департаментом цифрового развития Белгородской области?

Евгений Мирошников: Исторически подразделение, отвечающее за вопросы информатизации, входило в состав администрации губернатора, но в конце 2018 года его выделили в отдельный орган власти — департамент цифрового развития.

Наша ключевая задача — повышение качества жизни белгородцев при помощи цифровых технологий. Цифровая трансформация — это мощный механизм, который в разы увеличивает производительность труда, повышает эффективность государственного и муниципального управления, улучшает качество предоставляемых услуг. Поэтому у нас много совместных проектов с отраслевыми департаментами, например, отвечающими за транспорт, медицину или образование.

Евгений Мирошников, начальник департамента цифрового развития Белгородской области

Мы координируем процесс цифровизации в регионе, в том числе процесс закупок, формирование ИТ–бюджетов. То есть определяем общую стратегию и следим, чтобы другие департаменты не создавали дублирующие друг друга системы.

CNews: Я правильно понимаю, что ИТ–бюджет в вашем регионе не централизован?

Евгений Мирошников: После создания департамента цифрового развития все ИТ–шники из органов власти перешли в подведомственное учреждение нашего департамента. Ведомственные ИТ–бюджеты также были переданы нам, за исключением отдельных направлений, которые были заранее определены.

Но в любом случае, как я уже говорил, мы координируем все работы по цифровизации. Например, стратегию цифровизации транспорта разрабатывает наш департамент. В здравоохранении текущие проекты остались в ведомстве департамента здравоохранения и медицинского информационно-аналитических центра (МИАЦ). Финансирование федерального проекта «Создание цифрового контура в здравоохранении» также идет только на МИАЦ, и мы не можем его забрать. Однако все новые инициативы разрабатываются непосредственно с нашим участием, например, концепция обеспечения информационной безопасности или электронный рецепт, сервис телеконсультаций.

CNews: Какова численность сотрудников департамента? Есть ли у вас собственный штат разработчиков или вы пошли по пути использования аутсорсинга?

Евгений Мирошников: В департаменте цифрового развития работает 45 человек. Помимо него, существует подведомственный централизованный многофункциональный центр госуслуг (МФЦ) — в нем около 800 сотрудников. Также в структуре подведомственного Белгородского информационного фонда, куда вывели всех ИТ-шников, занимающихся обслуживанием ИТ-систем и курирующих другие направления, работают порядка 90 человек.

Собственных разработчиков у нас нет. Четыре года назад в Белгородской области появился ИТ-кластер, вступив в который ИТ-компании получают право на налоговые льготы. В составе ИТ-кластера вузы, ведущие ИТ–компании — это около 1200 человек. Мы стараемся привлекать их к реализации крупных региональных ИТ–проектов.

Мы не можем конкурировать с ИТ–компаниями. Ведь на ИТ–рынке кадровый голод, и как только наши собственные разработчики достигают определенного уровня, их сразу перекупают. Кроме того, ИТ–компании работают в разных регионах, а значит, могут поделиться с нами опытом.

CNews: По данным CNews, в первой версии бюджета региона на 2020 год на информатизацию планировалось выделить 1,4 млрд рублей. Изменилась ли эта цифра на сегодняшний день в связи с последними событиями? Если да, то на сколько?

Евгений Мирошников: На сегодняшний день наш ИТ–бюджет с учетом подведомственных учреждений около 1,1 млрд рублей. Возможно, к концу года эта цифра сократится до 1 млрд рублей — секвестрируется не только федеральное финансирование цифрового контура в здравоохранении, но и некоторых региональных проектов.

CNews: Какие ИТ–проекты планировалось реализовать в Белгородской области в 2020 году? Пришлось ли отказаться от каких-то из них из-за пандемии? И, напротив, появились ли в вашем списке приоритетов новые, не запланированные ранее проекты?

Евгений Мирошников: Я бы сказал, что проекты по цифровизации на фоне пандемии даже ускорились. Например, это касается инфраструктуры. Мы уже подключили к высокоскоростному интернету более 4000 социально значимых объектов — это фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), дома культуры, библиотеки и так далее. У нас очень хорошие показатели по домовладениям в городах. А вот что касается объектов индивидуального жилищного строительства, то здесь у операторов связи в период пандемии работы прибавилось — люди уходили на самоизоляцию, и им был нужен хороший интернет. Есть понимание, как можно и нужно решать проблему, но существуют ограничения по использованию инфраструктуры энергоснабжающих организаций.

Еще один пример — образование. Два года назад мы полностью отказались от бумажных журналов во всей Белгородской области и перевели их в электронный вид. Сейчас число пользователей мобильного приложения активно растет — в Белгороде из 156 000 школьников его используют около 120 000 тысяч. Понятно, что среди них, скорее всего, нет первоклассников, так что охват очень высокий.

Мы реализовали очень интересный региональный проект по безналичной оплате проезда в транспорте с использованием льготных и студенческих проездных, не внедряя при этом транспортную карту. Все сделано на базе банковской карты. При этом инвестиции в проект нулевые — нам не пришлось специально создавать систему пополнения, систему продаж. Сегодня сотни тысяч льготников просто прикладывают банковскую карту, а система делает соответствующий расчет. Все риски берет на себя банк. Этот проект мы внедряем даже в самых маленьких городах — там, где имеется десяток автобусов. В ближайшее время планируем охватить все межмуниципальные перевозки в области.

CNews: Расскажите о самых интересных, на ваш взгляд, проектах.

Евгений Мирошников: У нас их несколько. Об одном — безналичной оплате проезда при помощи банковской карты — я уже говорил.

Еще один — это приложение «Электронный рецепт». Когда пациент приходит к врачу, ему делают назначение. Это может быть рецептурный препарат, а может — рекомендация, причем написанная не самым разборчивым почерком. Наша система полностью меняет формат взаимодействия врача и пациента: теперь каждый житель области может получить электронный рецепт, а вся история выписки и приема лекарств сохраняется автоматически. Пациенту достаточно один раз дать согласие на получение рецепта в электронном виде, после чего нужно скачать мобильное приложение и авторизоваться через госуслуги, Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Когда врач делает назначение в медицинской электронной карте пациента, оно автоматически попадает в мобильное приложение. Оператор решения обеспечивает интеграцию приложения с аптеками — на сегодняшний день подключено уже около 50% аптек Белгородской области. Таким образом, пациент сразу видит, где он может купить необходимое лекарство, а в отдельных случаях, даже цену на него. Он приходит в аптеку, показывает QR-код назначения и получает препарат. Также у него всегда под рукой информация о том, как принимать лекарство.

На сегодняшний день в Белгородской области уже выписываются десятки тысяч электронных рецептов в неделю. Оно стало особенно популярно в период пандемии, когда людям рекомендуется минимизировать посещение общественных мест, в том числе в поисках лекарства. В ближайшее время мы планируем запустить возможность бронирования лекарства, а затем его онлайн-оплату и доставку.

Еще одно направление развития — телемедицина. Онлайн-консультации с врачами уже сейчас доступны для жителей Белгородской области на региональном портале госуслуг, но мы планируем расширить возможности системы. Например, есть инсулинозависимый человек. Он каждый месяц ходит к врачу за рецептом, а потом в льготную аптеку за инсулином. Мы хотим сделать так, чтобы пациент мог нажать соответствующую кнопку в приложении и отправить запрос врачу в медицинскую информационную систему. Врач принимает решение: продлить рецепт сразу или сначала пообщаться с пациентом лично. Думаю, что таким образом мы сможем избавить множество хронических больных от необходимости хождения по поликлиникам. При необходимости они смогут общаться с врачами при помощи телемедицины.

У нас созданы тематические инфоресурсы для жителей области –«Культурный регион» и «Спорт Белогорья». Билеты во многие государственные культурные и спортивные учреждения можно купить онлайн — для этого организована единая билетная система. Благодаря платформе «Культурный регион» мы стабильно занимаем первое место в рейтинге информационной активности регионов с численностью населения от миллиона до двух миллионов жителей.

Завершается работа над созданием центра организации дорожного движения, скоро у нас появится возможность анализировать транспортные потоки, управлять перекрестками. Кстати, разработанная в Белгородской области транспортная стратегия была признана одной из лучших в Российской Федерации. Регион получил самое большое количество новых автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И система безналичной оплаты, о которой я уже рассказывал, является одной из важнейших ее составляющих.

Например, существуют автобусы, чей маршрут пролегает не только по Белгороду, но и за его пределами. В городе единый тариф на проезд, а за городом он зависит от километража. В ближайшее время мы запустим систему автоматического расчета стоимости проезда, когда человек будет прикладывать банковскую карту два раза — на входе и на выходе из автобуса, в соответствии с этим будет производиться фактический расчет. Дополнительно мы сможем понять, куда, откуда, в какое время, какое количество людей перемещается. Эти данные помогут усовершенствовать маршрутную сеть.

В ближайшее время в центре Белгорода появятся платные парковки на основе интеллектуального видеонаблюдения. Мы будем собирать данные с камер, ГЛОНАСС-треков, также получать их из систем безналичной оплаты и от мобильных операторов для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе. Город должен быть не для автомобилей, а для людей.

Белгород и Старый Оскол входят в пилот Минстроя по проекту «Умный город». Для меня «Умный город» – это когда благодаря ИТ жизнь горожан незаметно меняется в лучшую сторону. И это уже происходит. Например, до внедрения системы безналичной оплаты льготники каждый месяц приходили в точку выдачи и покупали специализированные талончики. А это 80 000 человек только в Белгороде. Сейчас им никуда не надо ходить. Огромное количество людей экономят колоссальное количество времени.

Мы внедряем систему для работы с управляющими компаниями. Это позволит организовывать собрания собственников жилья в электронном виде и коренным образом изменить процедуру решения проблем в сфере ЖКХ. Как это происходит сейчас? У вас не горит лампочка. Вы пишете об этом на каком-то портале, она попадает в соответствующий орган власти, там ее читают и перенаправляют в управляющую компанию. Мы хотим сделать так, чтобы заявка сразу уходила в управляющую компанию, а органы власти подключались к этому процессу только тогда, когда она не выполняется в срок.

Насколько я знаю, таких решений в России еще очень мало.

CNews: А как развиваются госуслуги в Белгородской области?

Евгений Мирошников: Конечно, мы работаем и над развитием государственных услуг. К слову, 98% жителей области уже зарегистрированы на портале госуслуг. Особенность нашего подхода в том, что все новые услуги мы делаем только в электронном виде. Например, для оформления льготы на проезд в общественном транспорте студенты заходят в личный кабинет на региональном портале госуслуг, выбирают учебное заведение, вводят номер своей банковской карты и через 30-40 секунд становятся льготниками. Никаких альтернативных вариантов у них нет.

Как дополнение к президентской ипотеке, у нас есть региональная «губернаторская» ипотека. Она дает бюджетникам дополнительную скидку в 3%. Документы на нее можно подать только в электронном виде.

Сейчас мы запустили получение результатов тестирования на COVID-19 в электронном виде.

Еще один важный момент —мы переводим все госуслуги в МФЦ. Сначала забираем их в свою юрисдикцию, потом делаем картирование всех процессов, находим в рамках бережливого управления «ежей», стараемся их ликвидировать и по возможности перейти на реестровую модель. Мы хотим достичь идеальной модели, когда вообще не надо будет ходить в МФЦ, а услуги будут оказываться в проактивном режиме.

CNews: Как развиваются ИТ-проекты в области совершенствования госуправления?

Евгений Мирошников: Мы стараемся централизовать все, в том числе и серверные ресурсы — для этого в регионе в ноябре 2019 года был создан единый ЦОД.

Постепенно движемся в сторону импортозамещения. Если брать по программному обеспечению, у нас заключено соглашение, по которому коллеги из «Р7-Офис» предоставили нам бесплатный офисный пакет для образовательных учреждений. Мы также заканчиваем 1-й этап перехода на отечественное ПО в органах исполнительной власти области — это замена офисных приложений. Тестовая закупка «Р7-Офис» была проведена в июле 2019 года, а к настоящему моменту закуплен уже полный комплект лицензий, необходимых для работы всех сотрудников регионального правительства — порядка 2000 рабочих мест. Сейчас с «Р7-Офис» работает уже около четверти сотрудников. Ожидается, что все приобретенные лицензии будут активированы к концу 2020 года. Облачный сервис офисной системы был развернут на собственных мощностях ЦОД. Таким образом, сотрудники правительства региона имеют возможность полноценной удаленной работы – такой опыт уже есть.

Офисный пакет мы выбирали в рамках конкурса, 100% проголосовали за «Р7». Пришли к выводу, что соотношение цена/качество у него лучше всех. Плюс, есть адекватная обратная связь по поводу исправления недостатков, которые были выявлены, дополнения функционала офисного пакета. Оперативность решения возникающих вопросов ИТ-служб и проблем пользователей — для нас крайне важный фактор.

Тот же механизм мы используем и с операционной системой – у нас получилось договориться с вендорами о приобретении лицензий на бесплатной основе для всех образовательных учреждений. Вопрос единого решения не так принципиален — ведь все сервисы постепенно уходят в облака, и пользователям не важно, какая ОС стоит на его компьютере. Какие-то муниципалитеты используют Astra Linux, какие-то Rosa Linux.

Также мы централизованно закупили лицензии антивируса Dr.Web на три года. Решение стало одним из элементов стандарта организации рабочего места сотрудника органа государственной власти и сэкономило региональному бюджету более 9 млн рублей.

Мы используем систему электронного документооборота от белгородского разработчика и планируем до конца года полностью отказаться от бумаги в органах власти. Причем речь идет не просто о том, чтобы создавать электронный архив, а о том, чтобы совсем не работать с бумагами. Мы закупили около 100 планшетов для руководителей, и благодаря им около 90% документов уже подписывается в электронном виде. То есть бумажный документ в принципе не рождается.

В этом году мы запустили Центр управления регионом. Основная задача, которая была поставлена на федеральном уровне, — сделать так, чтобы с его помощью оперативно и качественно решать возникающие у населения проблемы. У нас есть собственная платформа «Народная экспертиза» — аналог «Активного гражданина» Москвы. Но мы хотим на базе ЦУРа также объединить и собрать аналитиков, которые будут работать с данными, формирующимися во всех информационных системах.

CNews: Насколько востребованы регионами типовые решения, которые предлагаются федеральным центром? Используются ли они в Белгородской области?

Евгений Мирошников: Мы используем типовые решения, например, в том же ЦУР, при автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Сейчас пилотируется несколько телемедицинских решений от Минздрава. Но двигаться вперед, постоянно оглядываясь по сторонам, довольно сложно. Поэтому мы пытаемся выявлять актуальные именно для нашего региона проблемы и решать их самостоятельно.

Тем не менее, мы активно участвуем в различных мероприятиях, конкурсах, например, «Проф-ИТ» или «Цифровая прокачка». Там можно ознакомиться с опытом других регионов, посмотреть, какие решения будут нам полезны. Именно так мы, например, автоматизировали заказ служебного автотранспорта правительства Белгородской области.

CNews: Какие сложности возникают в процессе цифровизации? Как вы их преодолеваете?

Евгений Мирошников: Основная проблема — не отсутствие денег: если мы понимаем, что то или иное решение действительно избавляет нас от проблем, деньги всегда находятся. Более того, можно привлечь бизнес на основе государственно-частного партнерства.

Сложности возникают в процессе коммуникаций и с федеральными, и с региональными структурами. Например, мы не можем оцифровать многие вещи или улучшить качество услуг, потому что где-то не готовы сервисы, а где-то — информационные системы. Существует проблема межведомственного взаимодействия и консерватизм отдельных отраслей. Например, внедрение телемедицины мы обсуждали три месяца.

CNews: Как будут развиваться региональные ИТ-проекты в ближайшие годы?

Евгений Мирошников: На сегодняшний день у нас практически везде используются платформенные решения, поэтому речь идет о том, чтобы строить вокруг них дополнительные сервисы.

У нас уже существует образовательная платформа, которая сможет оцифровывать многие сервисы. Например, мы планируем создать единый платежный документ, который позволит родителям оплачивать все кружки, секции через один расчетный лист. А мы таким образом сможем оценить, насколько они востребованы. Надеюсь, это удастся сделать в следующем году.

Кроме того, мы планируем развивать сервисы на базе интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в направлении всего, что касается индивидуальных транспортных средств. У нас большие планы по здравоохранению — это и автоматизированный анализ изображений, и телемедицина, и электронный рецепт. То есть, все, что позволит улучшить качество жизни граждан.

Что касается оптимизации работы органов власти – ранее я уже говорил про электронный документооборот и гостакси, сделавшее прозрачной работу всего автопарка органов власти.

Мы продолжим реализацию проектов в рамках «Цифровой экономики». ИТ-инфраструктура в Белгородской области уже практически создана, к середине следующего года завершится подключение к ней 400 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Мы запустили отдельный региональный проект в сфере образования. Уже создали семь площадок «Яндекс.Лицея», на базе белгородских школ работают ИТ-классы, также мы организуем ИТ-лагеря для школьников, приглашаем в них интересных спикеров. Для взрослого населения на базе БГТУ имени Шухова есть возможность пройти переподготовку по семи ИТ-направлениям и получить документы государственного образца. Курсы стартовали совсем недавно, но мы рассчитываем, что этой возможностью воспользуется не менее 5000 человек.