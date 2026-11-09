В России создана ИТ-система для учета государственных наград

В реестр российского ПО хотят внести новое решение от 1С — «1С-Камин: Награды» для органов государственной власти. ПО предназначено для контроля за награждениями, исключения дублирования наград, а также повторных награждений и выплат. Эксперты отмечают, что в России нет централизованного реестра награждений, а проблема обострилась после того, как начали появляться «ряженые» ветераны СВО.



Новое решение от «дочки» 1С

Как выяснил CNews, ООО «1С-Камин», 51% которого принадлежит АО «Группа 1С», подало заявку на включение нового решения «1С-Камин: Награды» в реестр российского ПО. Оно разработано на технологической платформе «1С:Предприятие 8».

Решение предлагает сквозной учет и сопровождение наградного процесса во властных структурах. Область применения: органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие наградную деятельность.

ИИ Дочерняя компания 1С создала решение для учета государственных наград

«Благодаря использованию программы "1С-Камин: Награды" происходит сокращение затрат времени на процесс сбора и проверки документов, а также на согласование награждений. Контролируются сроки рассмотрения, исключается дублирование наград и повторные награждения», — следует из материалов заявки. Свою систему в компании называют «уникальной».

Заявление о включении в реестр принято 6 ноября 2026 г., готовится экспертная оценка.

Требования для установки минимальны. ПО подходит для любого ПК, где есть 4 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ свободного места на диске. Для эксплуатации ПО необходима лицензионная версия платформы «1С:Предприятие 8» (лицензия на каждое рабочее место). Работа с ПО поддерживается в браузерах Microsoft Edge (79 и выше), «Яндекс Браузер» (22 и выше), Google Chrome (88 и выше) в операционных системах Windows, macOS и Linux.

На сайте «1С-Камин» указана стоимость ПО. Она составляет 200 тыс. руб. за «1С-Камин: Награды» и 2 млн руб. (стоимость поставки) за «1С-Камин: Награды. Регион».

Компания «1С-Камин» была создана в июле 2011 г. как совместное предприятие ИТ-компании «Камин» (49%) и АО «Группа 1С» (51%). Она занимается внедрением продуктов 1С в госучреждениях и организациях. Включение в реестр ПО позволит «1С-Камин» поставлять свое решение органам власти и получать налоговые льготы.

Функционал системы

«1С-Камин: Награды» позволяет создавать карточки награждаемых, вести реестр физических лиц, хранить биографические и трудовые сведения, а также полную историю ранее полученных наград. Предусмотрен справочник организаций: учет инициаторов, профильных ведомств и уполномоченных органов для разграничения прав доступа, а также настраиваемый справочник видов наград: возможно создание цифровых «паспортов» для каждого вида наград (областных, государственных, ведомственных). Для каждого вида настраиваются правила маршрута, необходимость комиссии, нормативного правового акта (НПА), удостоверения, складского учета и выплат, а также квоты и интервалы повторности.

Центральная сущность программного решения — наградной материал: документ, объединяющий одного кандидата, один вид награды, комплект документов, статусы прохождения этапов и прикрепленные файлы. Реализовано разделение входящего пакета документов (от организации) и конкретных материалов внутри него.

Система реализует универсальный маршрут рассмотрения, настраиваемый под каждый класс награды без изменения кода: от простого (благодарственное письмо) и среднего (благодарность губернатора, почетная грамота) до сложного (медали, знаки, звания) и особого (звание «Почетный гражданин» с участием законодательного собрания). Предусмотрены сквозные подпроцессы — возврат на доработку, замена вида награды и исключительный порядок завершения без комиссии для срочных случаев.

Контроль данных включает проверку комплектности документов с блокировкой перехода, поиск дублей по ФИО и дате рождения, контроль повторности награждений и годовых интервалов, проверку последовательности присвоения степеней и орфографическое сопоставление ФИО с реестром.

Рабочий стол объединяет задачи по статусам («На проверке», «На согласовании», «Готово к передаче»); действуют ролевая модель доступа и журнал аудита. Документооборот поддерживает прикрепление pdf и docx, полуавтоматическое формирование проектов правовых актов и печать бланков по шаблонам заказчика.

Для наград с физической формой реализован учет материальных ценностей (поступление, резервирование, выдача, возврат, списание брака), для наград с денежным поощрением — учет выплат: списки получателей после подписания НПА, проект распоряжения, согласование и передача в бухгалтерию. Предусмотрены быстрый поиск по всей базе награждений и аналитика: отчеты по остаткам, заменам, суммам выплат и статистике согласования.

Какие решения уже существуют

В реестре Минцифры есть решения от региональных компаний. Так, кемеровское ООО «Конкорд» разработало веб-приложение АИС «Награды». Оно представляет собой веб-приложение, состоящее из электронного реестра лиц, награжденных и награждаемых государственными и областными наградами, а также компонентов для визуализации и инструментов работы в системе. В документации отмечено, что в первой версии речь идет только о награжденных в Кемеровской области, а вторая версия — более универсальная. Кроме того, в реестр внесено решение «Награждения» от ООО «ИВЦ АИС», ранее эта компания разрабатывала решение для Ставрополья, следует из информации на ее сайте. Также в реестре Минцифры есть ПО «М6.Воинский учет» от ООО «Центр Новые технологии», призванное вести учет наград.

Но у решения 1С могут быть конкурентные преимущества, считает коммерческий директор Roxit (входит в ГК «Корус Консалтинг») Антон Колосов.

«Фактор, который может иметь значение при выборе решения, — технологическая основа. Разработка на базе платформы "1С:Предприятие 8", широко используемой в российских организациях, дает возможность использовать стандартные механизмы интеграции с другими информационными системами. Для заказчиков это может упростить интеграцию решения в существующую ИТ-инфраструктуру. Однако конкретные интеграции необходимо оценивать отдельно, ведь сама по себе разработка на платформе 1С не означает, что обмен данными с внешними кадровыми или ведомственными системами уже реализован», — заявил эксперт.

Путаница с наградами

Вопрос о появлении реестров уже поднимался на уровне Общественной палаты. В мае 2026 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на Общественную палату писал о скандале вокруг выдачи наград, в том числе о проблемах с появлением «ряженых» ветеранов СВО.

Члены Общественной палаты пришли к выводу, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные, а на маркетплейсах можно купить копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно — в результате «ряженые» читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд «проявить снисхождение к ветерану». После окончания СВО проблема только усугубится, признают в палате.

Участник СВО и ветеран ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк указывал, что некоторые «негодяи» в случае проблем с законом «не стесняются спекулировать незаслуженными наградами». «К нам обращаются из ФСБ, из уголовного розыска — мол, помогите, человек говорит, что был в ЧВК „Вагнер“ и имеет награды. Они сами не могут это проверить никак, — рассказал он. — А у Минобороны многие наградные приказы носят закрытый характер. Силовики вынуждены верить негодяю и проявлять незаслуженное снисхождение. И в суде это зачастую прокатывает».

Члены Общественной палаты предложили создать реестр наград общественных организаций: вносить туда сведения об учредителях и получателях. Вести такой реестр, по их мнению, должен Минюст. По мнению представителей Общественной палаты, такой реестр будет создаваться несколько лет, а информация из него может утечь. В итоге участники заседания решили создать на базе Общественной палаты РФ отдельную рабочую группу по вопросу наград и для начала обсудить проблему с маркетплейсами.

Мнение юриста

Путаница с наградами существует и на государственном уровне — это широко известно, подтвердил CNews юрист сервиса «Юрик.ру» Владимир Горбунов.

«Происходит это зачастую не из-за злоупотреблений, а из-за структуры получения наград. В стране действительно нет единой базы, где бы учитывались все награды на конкретного человека, при этом награждать могут инстанции на разных уровнях. Условно от президента, министра, губернатора, заксобрания и даже городских властей», — говорит юрист.

По словам Горбунова, каждое ведомство ведет свой учет, который никто не объединяет, ведь и преференции человек, получивший награду, часто получает на уровне того, кто эту награду выдал.

«Губернатор — региональный уровень поддержки, мэр — местный, муниципальный уровень. Кроме того, не стоит забывать и о том, что все награды имеют уровни: сначала человека можно наградить благодарностью, затем грамотой, затем знаком и уже потом госнаградой. Например, в приказе о наградах Счетной палаты прямо прописан принцип последовательности награждения: от благодарности председателя к почетной грамоте и так далее. Поэтому и иметь общую базу данных по наградам сложно», — заявил юрист.

По его словам, путаница с наградами иногда негативно сказывается на самих награждаемых. Иногда выданные людям награды не признаются, и они не могут получить необходимые льготы. Это часто происходит из-за реорганизации ведомств, которые выдавали награды. В 2026 г. Конституционный суд России опубликовал решение по делу жительницы Санкт-Петербурга, которая пыталась получить звание «Ветеран труда» на основании того, что Минсвязи ей ранее присвоило звание «Мастер связи». Ей было отказано по формальным причинам из-за реорганизации ведомства, но суд восстановил ее права, указал юрист.

По словам юриста, получение наград дает льготы — это не только бесплатный или льготный проезд, но и различные выплаты и компенсации коммунальных расходов. Кроме того, наличие региональных и ведомственных наград приближает человека и к получению госнаград. «Сложно сказать, есть ли тут злоупотребления со стороны получателей. Мне кажется, они просто идут по ступенькам от более низкого к более высокому уровню», — добавил он.

При этом повторные награждения могут быть связаны не всегда с умыслом людей, считает Алексей Головченко, управляющий партнер ЮК «Энсо». Корректнее говорить, что не «люди получают награды повторно ради льгот», а «некоторые награды могут иметь материальные и статусные последствия». А наличие таких последствий ещё не доказывает умысел воспользоваться ошибкой учёта, добавил юрист.