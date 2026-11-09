Знаменитый российский производитель электроники перешел к неизвестному владельцу на фоне розыска прежнего собственника

Крупный производитель электроники DEPO Computers перешел под контроль неизвестной компании на фоне розыска прежнего владельца Сергея Эскина по делу о поставках китайской техники для Минобороны.

Новый владелец

Как выяснил CNews, в конце октября 2026 г. произошла смена собственника ООО «ДЕПО Электроникс» (бренд DEPO Computers). Согласно данным ЕГРЮЛ, 27 октября 2026 г. 100% долей компании перешли к ООО «Кванто Спейс». Ранее 99% юрлица принадлежало Сергею Эскину, а 1% — Алексею Ирисову.

Новый владелец ООО «Кванто Спейс» был зарегистрирован 21 июля 2026 г., то есть всего за несколько месяцев до сделки. Генеральным директором и, по данным ЕГРЮЛ, единственным совладельцем компании является Сергей Стефашин.

Уставный капитал «Кванто Спейс» составляет 10 тыс. руб.

Представители DEPO Computers не ответили на запрос CNews о смене владельца.

Уголовное преследование

Смена собственника DEPO Computers происходит на фоне громкого уголовного дела в отношении ее прежнего владельца. Как следует из материалов суда, в июне 2016 г. Минобороны заключило госконтракт на 367,1 млн руб. с ООО «Антей» на поставку USB-носителей и ноутбуков. Однако сотрудники ФСБ установили, что вместо предусмотренной условиями контракта продукции исключительно российского производства Минобороны получило товар «ненадлежащего качества, произведенный в Китае». При этом на территории России на нем лишь гравировались серийные номера и надписи «МО РФ», писал «Коммерсант».

Сгенерировано ИИ У Depo Computers новый владелец

По данным издания, организатором махинации следствие признало Сергея Эскина, который на тот момент являлся владельцем DEPO Computers и, по данным следствия, бенефициаром ООО «Антей». В июле 2022 г. стало известно о его заочном аресте и объявлении в международный розыск — он находится за границей. В итоге суд взыскал с фигурантов дела почти 370 млн руб. в пользу Минобороны.

В октябре 2024 г. Эскин с другими топ-менеджерами компании был признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Крупный игрок

DEPO Computers производит серверы, системы хранения данных (СХД), коммутаторы, рабочие станции, моноблоки, ноутбуки и персональные компьютеры под брендом DEPO. Продукция входит в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

По итогам 2025 г. выручка ООО «ДЕПО Электроникс» выросла на 24% по сравнению с 2024 г. и достигла 15 млрд руб. Однако чистая прибыль компании снизилась на 21% — до 610,4 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников на конец 2025 г. составляла 461 человек.

Кто новый владелец

При этом «Кванто Спейс», как и ее владелец, Сергей Стефашин, опрошенным участникам рынка неизвестны.

По данным источника CNews на рынке производителей электроники, новым владельцем DEPO стала ИТ-компания ABR technology — российский разработчик и производитель компьютерной техники. Компания имеет собственное производство в Лобне, ее выручка за 2025 г. составила 2,2 млрд руб.

Эксперты опрошенные CNews оценили сделку в 3 млрд руб. «Если учесть наличие судов и уголовных дел, долгов кредиторам и прочее в качестве понижающего коэффициента, то вряд ли выше этой цифры», говорит собеседник.

«Появление нового собственника не из контура ИТ-рынка в целом может объясняться инвестиционной логикой сделки, — говорит Анна Васильева, руководитель проектов Strategy Partners. — Производитель с действующей инфраструктурой, клиентской базой и узнаваемым брендом представляет собой готовый функционирующий бизнес с выстроенными процессами и налаженной структурой работы. Интерес также может быть связан с перспективами рынка отечественной вычислительной техники и развитием направления импортозамещения».