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Депинформтехнологий Югры выделяет гранты на развитие ИТ-проектов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В Депинформтехнологий Югры стартовал приём заявок по предоставлению грантов в виде субсидии на реализацию IT-проектов. Общий объём финансовой поддержки в этом году вновь составит 1,5 миллиона рублей.

С 10 марта по 8 мая документы могут подавать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане. В этом году впервые принимаются заявки от граждан округа – производителей товаров, работ и услуг в сфере ИКТ. По словам директора Депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, такое решение позволит расширить круг участников.

Победители отбора смогут потратить грант на непосредственную реализацию проекта, а также на приобретение товаров, оказание услуг и выполнение работ, связанных с сертификацией, лицензированием, патентованием и др. При этом деятельность должна быть связана с разработкой, реализацией и продвижением на рынке конкретного IТ-проекта.

Ещё одним новшеством этого года стало распределение грантовой поддержки на определённое число победителей отбора. В этот список войдут заявители, чьи проекты заняли первые 5 пять мест рейтинга. Авторы лучшего проекта получат полмиллиона рублей, 2 и 3 место – по 300 тысяч, 4 и 5 место – по 200 тысяч рублей.

Грант предоставляется на конкурсной основе, где учитываются такие критерии как актуальность и уникальность, практическая польза и реалистичность внедрения, удобство использования и прибыльность проекта. Отбор получателей грантов проводится комиссией, сформированной Депинформтехнологий Югры.

Подобная поддержка IT-проектов в Югре предусмотрена в рамках региональной госпрограммы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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