Власти выделят в 2023 г. 900 миллиардов на 10 ИТ-проектов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о выделении в 2023 г. 900 млн руб. на поддержку 10 ИТ-проектов. В «дорожные карты» импортозамещения были предложены 300 проектов. В основном гранты получают промышленники. С согласованием перечня остальных проектов возникли сложности.



Поддержка ИТ-проектов

Власти планируют выделить в 2023 г. 900 млн руб. на поддержку 10 ИТ-проектов. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Государство в свою очередь оказывает комплексную поддержку ИТ-отрасли – растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений. В этом году планируем поддержать порядка 10 проектов на общую сумму около 900 млн руб.», — сказал Чернышенко.

Триста проектов импортозамещения

«В России сформирован беспрецедентный по масштабам заказ на разработку ПО», — заявил в начале 2023 г. Чернышенко в интервью CNews.

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты и «Новое общесистемное программное обеспечение» и «Новое индустриальное программное обеспечение» (НОПО и НИПО), направленные на импортозамещение ИТ-решений в декабре 2022 г., о чем сообщалось на сайте правительства.

Работу по подготовке дорожных карт по развитию высокотехнологических направлений координирует Чернышенко, писал CNews и приводил его слова: «Очевидны уникальность и масштаб проделанной работы, в которую были вовлечены около 200 компаний: заказчиков и разработчиков ИТ-решений. Именно они предложили более 300 проектов, которые в итоге включены в дорожные карты».

Распоряжением № 714-р главы Правительства России Михаила Мишустина в 2022 г. было выделено 21,5 млрд руб. на поддержку отечественной ИТ-сферы. Из этих денег 10,8 млрд руб. выделили «Российскому фонду развития информационных технологий» (РФРИТ) для минимум 20 проектов по разработке «суверенных» ИТ-решений. Еще 2 млрд руб. — в «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Он должен был в 2022 г. поддержать 107 проектов малого ИТ-бизнеса.

Список проектов

Минцифры совместно с РФРИТ и фондом «Сколково» до конца мая 2023 г. должны были подготовить перечень проектов для выделения господдержки в рамках реализации «дорожных карт» НОПО и НИПО.

В начале июня 2023 г. Мишустин говорил, что необходима «вторая волна» проектов в рамках центров компетенций разработки (ИЦК, объединяют представителей отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) и индустриальных центров компетенций (ЦКР, объединяют вендоров софта), на которые будет выделено 11 млрд руб. ИЦК и ЦКР правительство создало летом 2022 г. для стимулирования импортозамещения.

В июне 2023 г. несколько представителей индустриальных центров компетенций сообщили «Коммерсанту», что перечень проектов для выделения господдержки до сих пор не согласован. «Особо значимым проектам» деньги все равно выделяются, заявили в Минцифры изданию. В основном гранты получают промышленники. Участники рынка считают, что разработчикам общесистемного ПО уже не стоит рассчитывать на поддержку властей и нужно инвестировать в продукты самостоятельно.

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Из-за нехватки бюджетных средств Минцифры планировало предоставить проектам в рамках НОПО и НИПО преференции в виде гарантированного спроса на их продукты — заказчики на этапе закупок будут обязаны выбрать то, что финансировалось за счет средств разработчика. Компании готовы рассмотреть вариант с инвестициями в обмен на рынок, но это регулирование пока не разработано, сообщил собеседник издания.

При отсутствии государственного финансирования или введения преференций на госзакупках «вторая волна» проектов, объявленная премьером, будет наполнена меньшим числом перспективных решений, а их внедрение, по мнению источника издания, затянется.